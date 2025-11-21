La red social X sufre una caída mundial y deja sin servicio a sus usuarios

La red social X (antes Twitter) ha sufrido este viernes una caída a nivel mundial que ha dejado a sus usuarios sin servicio, entre ellos españoles, tal y como recoge la plataforma 'Downdetector'. Los internautas han comenzado a reportar los fallos pasadas las ... 16.15 horas en distintos países.

Los problemas más reportados en España, que han comenzado a solucionarse pasadas las cinco de la tarde, estaban relacionados con el funcionamiento de la aplicación (51%) y del sitio web (21%) y la carga del contenido (28%).

Esta caída se produce unos días después del fallo experimentado el pasado martes por la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en ingles) Cloudflare en sus servicios. El problema afectó durante horas al funcionamiento de la red social X, ChatGPT e incluso juegos como 'League of Legends'.

La empresa se dedica a ofrecer servicios a páginas web y aplicaciones con el fin de hacer que estas carguen su contenido más rápido y sean más seguras. El problema es que, cuando sufre una incidencia, es fácil que sus clientes se queden sin poder ofrecer servicios.