La red social X sufre una caída mundial y deja sin servicio a sus usuarios

Los internautas han comenzado a reportar los fallos pasadas las 16.15 horas

La red social X sufre una caída mundial de su servicio
ABC

La red social X (antes Twitter) ha sufrido este viernes una caída a nivel mundial que ha dejado a sus usuarios sin servicio, entre ellos españoles, tal y como recoge la plataforma 'Downdetector'. Los internautas han comenzado a reportar los fallos pasadas las 16.15 horas en distintos países.

