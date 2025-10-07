Suscribete a
Qualcomm compra Arduino para llevar la inteligencia artificial local a millones de desarrolladores

La alianza entre el mayor referente del hardware libre y el gigante del procesamiento móvil promete acercar la IA a estudiantes, creadores e ingenieros de todo el mundo

Jon Oleaga

Jon Oleaga

Durante años, Arduino ha sido sinónimo de hardware abierto y accesible que permite crear proyectos electrónicos interactivos y automatizados. Sus placas han estado presentes en laboratorios, aulas, garajes y fábricas de todo el mundo, impulsando millones de proyectos. Su éxito ha sido tal que ... los modelos más recientes han llegado a agotarse durante meses. Ahora Qualcomm, uno de los gigantes tecnológicos que marcan el ritmo del procesamiento móvil y la inteligencia artificial, ha llegado a un acuerdo para hacerse con el control de la compañía.

Descarga la app