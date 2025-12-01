Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Probamos el POCO F8 Pro: un 'smartphone' barato que casi alcanza la gama alta

El terminal llega con el chip más potente en Android, una gran batería y una cámara que cumple con nota

Tus próximos AirPods podrían leerte la mente

El nuevo F8 Pro
El nuevo F8 Pro abc
Jon Oleaga

Jon Oleaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un mercado saturado de móviles que prometen la luna y las estrellas, POCO vuelve a hacer lo que mejor sabe: sacudir el tablero con una propuesta agresiva buscando hacerse un hueco en la gama media. Con ese objetivo, la empresa ha presentado su nuevo ... F8 Pro un dispositivo que está cerca de competir con los 'smartphones' de gama alta ofreciendo mucho por menos dinero del que suele ser habitual. ¿Será que lo consigue?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app