En un mercado saturado de móviles que prometen la luna y las estrellas, POCO vuelve a hacer lo que mejor sabe: sacudir el tablero con una propuesta agresiva buscando hacerse un hueco en la gama media. Con ese objetivo, la empresa ha presentado su nuevo ... F8 Pro un dispositivo que está cerca de competir con los 'smartphones' de gama alta ofreciendo mucho por menos dinero del que suele ser habitual. ¿Será que lo consigue?

El terminal integra el chip Snapdragon 8 Elite, lo mejor en Android, una versión optimizada que no solo permite mover juegos con soltura, sino que mantiene estabilidad térmica y consumo gracias al sistema de refrigeración LiquidCool con IceLoop 3D de triple capa. Es cierto que estamos en invierno, pero en las pruebas el rendimiento ha sido constante, sin bajadas por picos de temperatura. Nada mal para un móvil que se puede encontrar hasta por menos de 500 euros, lo que lo convierte en el más barato con este procesador de gama alta.

La batería de 6.210 mAh es otro de sus grandes puntos a favor. Con tecnología Silicon-Carbon de nueva generación que ofrece un 20% más de densidad energética. La carga rápida 100 W lleva al móvil del 0 al 100% en apenas 37 minutos, y lo mejor, sin generar calor. Lo que sí hemos echado de menos es la carga inalámbrica, aunque es poco común por este precio.

Lejos de parecer un móvil barato, Xiaomi ha usado vidrio fresado en una sola pieza con marco de aluminio, combinado con bordes microcurvos, que logran esa estética sobria y cuidada. En la palma de la mano, el dispositivo recuerda a algunas versiones del iPhone. Lo único que no nos convence son esos cuatro objetivos pequeños en la parte trasera, que por alguna razón siempre nos recuerdan a una gama más baja. Además, es resistente al agua y al polvo IP68.

La pantalla, de 6,59 pulgadas, usa un nuevo panel POCO HyperRGB con resolución 1.5K, frecuencia adaptativa a 120Hz, y brillo máximo de 3.500 nits. Obviamente no es el más brillante, pero ofrece suficiente visibilidad en el exterior. Pero lo más interesante es su uso de PWM a 3.840 Hz, lo que reduce significativamente la fatiga visual en uso prolongado, algo que ni Apple ni Samsung han resuelto del todo.

La cámara cumple

En la fotografía el F8 Pro cumple con nota, teniendo en cuenta el precio del que estamos hablando. Integra un sensor principal de 50 MP con OIS, por ponerle una pega, la sensación es que tiende a sobresaturar los colores, aunque hay mucha gente a la que eso le gusta.

Imagen capturada con la cámara principal ABC

Por primera vez en la línea Pro, contamos con un teleobjetivo con zoom óptico 2.5x y hasta 5x sin pérdida. Ofrece resultados correctos, sobre todo pensando en ese equivalente a 60 mm para retrato; eso sí, la diferencia de calidad entre el objetivo principal y el óptico se percibe a la legua, por ejemplo, apuntando a un amanecer, en cuanto hacemos 2x, los colores se atenúan hasta casi desaparecer. El gran angular es casi testimonial, funciona sí, pero de los tres objetivos es de lejos el peor.

Imagen a 5X ABC

¿Merece la pena?

Xiaomi sabe quién es el comprador de su POCO F8 Pro y ha cerrado una alianza con Bose para implementar un sistema de sonido afinado profesionalmente. Y se nota. Suena mucho mejor que la mayoría de sus rivales, incluso algunos más caros.

Respecto al sistema operativo, lleva Xiaomi HyperOS 3 con funciones como AI Writing, y la tecnología de conectividad inteligente Xiaomi Astral Communication, una interfaz cuidada que no necesita una curva de aprendizaje. Lo malo, como nos tiene acostumbrados Xiaomi, es que el móvil está lleno de 'bloatware', que son esas aplicaciones innecesarias que ya vienen instaladas de serie. Y toca borrar y borrar nada más encender el teléfono.

El POCO F8 Pro es, sencillamente, un 'casi' gama alta camuflado de móvil de 419 euros. Lo tiene todo: un diseño que se siente premium, un gran procesador, una batería de nueva generación y una cámara con zoom impropia de su rango de precio.