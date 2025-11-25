Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Probamos el DJI Neo 2: el dron ultracompacto que cualquiera puede utilizar

El dispositivo mejora mucho de que se ofrecía en el modelo original

Probamos el DJI Mavic 4 Pro: ¿el mejor dron que puedes comprar actualmente?

El Neo 2
El Neo 2 abc
Jon Oleaga

Jon Oleaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El DJI Neo probablemente sea uno de los mejores productos de la marca china: un dron asequible, ultrarresistente, compacto y con una calidad de imagen suficiente. Es decir, para un aficionado que quiere tomar algunas imágenes desde el aire sin complicaciones o hacer seguimiento, ... es perfecto. Después de casi un año utilizando este modelo, donde ha sufrido todo tipo de caídas, golpes y accidentes, el Neo sigue perfectamente funcional sólo cambiándole un par de hélices. Por eso, a pesar de contar con otros drones, con mejor resolución y prestaciones, ha sido nuestro compañero de viaje durante 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app