El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno y allana el no a los presupuestos
OpenAI culpa a un adolescente que se suicidó después de ser alentado por ChatGPT de haber hecho un «mal uso» de la IA

La familia de Adam Raine, un joven de 16 años, denunció a la empresa este verano acusando al bot de haberle inducido a quitarse la vida

La compañía de Altman, por su parte ha indicado que el menor pudo incumplir varias de sus normas de uso

Adam Raine junto a su padre, que ha demandado a ChatGPT por alentar y ayudar a su hijo a suicidarse
Adam Raine junto a su padre, que ha demandado a ChatGPT por alentar y ayudar a su hijo a suicidarse ABC

Javier Palomo y R. Alonso

OpenAI ha dado la cara ante una de las cuantiosas demandas que ha recibido en los últimos meses debido a los problemas que, presuntamente, ChatGPT está causando en la salud mental de los usuarios. La empresa ha negado su responsabilidad en la muerte ... del adolescente Adam Raine, un joven de 16 años de California que se quitó la vida después de mantener durante meses una conversación con la máquina de IA generativa en la que esta le habría incitado a suicidarse.

