Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Asesor jefe de inteligencia artificial de la NASA

Omar Hatamleh: «Los niños que están naciendo ahora vivirán sin problema hasta 130 años gracias a la IA»

El ingeniero explica en su último libro cómo espera que la inteligencia artificial cambie la sociedad

Omar Hatamleh
Omar Hatamleh josé ramón ladra
Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Omar Hatamleh es español, y también una de las voces más autorizadas que hay en el mundo cuando se habla de inteligencia artificial (IA). Hijo de padre jordano y de madre granadina, el ingeniero lleva ya casi tres décadas trabajando para la NASA ... . Actualmente es asesor jefe de Inteligencia Artificial e Innovación del Goddard Space Flight Center, dependiente de la agencia espacial estadounidense, para la que también trabaja como director de estrategia tecnológica. Pero hasta aquí, porque todavía no se sentó a charlar con ABC y ya se estaba marcando 'un Paco Umbral': pidió que su trabajo para la NASA quede a un lado y que toda la conversación gire en torno a 'Esta vez es diferente' (Deusto), su libro de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app