Muere a los 58 años Tomonobu Itagaki, padre del 'Dead or Alive' o del 'Ninja Gaiden'

El creador de videojuegos Tomonobu Itagaki, padre del 'Dead or Alive' o el 'Ninja Gaiden' ha muerto este jueves a los 58 años. «Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del primer líder del Equipo NINJA», ha escrito el grupo en un mensaje en redes ... sociales.

Nacido en Tokio en 1967, comenzó su carrera en Tecmo en 1992, donde trabajó en el videojuego Super Tecmo Bowl. Cuatro años después llegó su primer juego 'Dead or Alive'. Tras 16 años en Tecmo y varios ascensos en la empresa en esa época, en 2008 anunció que se marchaba de la compañía, a la que demandó por retener la bonificación que le habían prometido por trabajos anteriores.

Así, ese año fundó Valhalla Game Studios. Finalmente, en 2021, volvió a la escena con Itagaki Games.

«La luz de mi vida finalmente se desvanece. El hecho de que este mensaje se haya publicado significa que finalmente ha llegado el momento. Ya no estoy en este mundo. (Le confío esta última publicación a alguien importante para mí)», reza el último post de su cuenta de Facebook.

En su despedida, el director, diseñador y productor de videojuegos define su vida como «una serie de batallas». «Seguí ganando, me enorgullece decir que seguí mis creencias y luché hasta el final».

Aunque asegura no arrepentirse de su vida, Itagaki pide perdón a sus fans por «no haber podido entregar un nuevo trabajo. Lo siento. Así son las cosas».

«Continuaremos con la filosofía y la creatividad que Itagaki-san inició y continuaremos creando juegos que muchos jugadores disfrutarán. Nuestro más sentido pésame por su pérdida», ha zanjado en su comunicado el equipo NINJA.