Muere a los 58 años Tomonobu Itagaki, padre del 'Dead or Alive' o del 'Ninja Gaiden'

En su última publicación en Facebook, pide perdón a sus fans por «no haber podido entregar un nuevo trabajo. Lo siento. Así son las cosas»

Tomonobu Itagaki en una imagen de archivo.
Tomonobu Itagaki en una imagen de archivo.

El creador de videojuegos Tomonobu Itagaki, padre del 'Dead or Alive' o el 'Ninja Gaiden' ha muerto este jueves a los 58 años. «Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del primer líder del Equipo NINJA», ha escrito el grupo en un mensaje en redes sociales.

