El responsable de Xiaomi en España: «Aún nos queda mucho recorrido en la gama premium»

Un tsunami tecnológico. Esa es la mejor forma de describir lo que Xiaomi ha conseguido en sus apenas 12 años de existencia (cuatro desde que entró en España). En ese tiempo, la marca ha conseguido auparse hasta los primeros puestos del ranking mundial (en ... nuestro país son número uno en 'smartphones'), pero no solo en telefonía móvil, sino también en relojes y pulseras inteligentes, patines eléctricos, televisores (número tres en España) y una interminable lista de cientos de productos que van desde los bebederos para mascotas a las tablets, los infladores de ruedas, los robots de cocina, las aspiradoras... la lista completa ocuparía varias páginas.

Una política de 'precios honestos', conseguidos a base de recortar voluntariamente su margen de beneficios, es una de las claves de su éxito. Ahora, con el lanzamiento de sus nuevos terminales de altas prestaciones, la firma toma posiciones en el último 'territorio' de la telefonía móvil que le quedaba por conquistar, el de la gama premium. De todo ello hablamos con Borja Gómez-Carrillo, Country manager de Xiaomi España.

- Hasta hace menos de un año, con el Xiaomi 12 y 12 Pro, la firma se había centrado en las gamas de entrada y media. Y ahora llegan los 12 T y 12T Pro. ¿Cómo está siendo su experiencia en la gama premium? ¿Se cumplen las expectativas?

Para nosotros ha sido un gran paso como marca, ya que hemos conseguido lanzar un dispositivo como Xiaomi 12 Pro a nivel nacional, incluso de la mano de los operadores, y eso demuestra que nuestros partners apuestan y confían en nuestra gama Premium. No es sencillo vender en el segmento de más de 1.000€, pero nosotros ya hemos metido la cabeza... Es el primer paso de lo que está por llegar con próximas generaciones de terminales, donde nuestro acuerdo global con Leica jugará un papel fundamental.

- ¿Podría decirse que la llegada de los nuevos Xiaomi 12 T y 12 T Pro supone la consolidación de Xiaomi en la gama más alta de la telefonía móvil?

Efectivamente, la estrategia de Xiaomi es ir consolidando las gamas paso a paso. Y lo hemos conseguido en los dos últimos lanzamientos de la familia Redmi Note, que ya supera las ventas de nuestros Redmi. Son los pasos intermedios que después nos permiten ir consolidando más arriba. Como siempre digo, se trata de ir justificando con innovación y ofrecer lo que el cliente demanda, o incluso ofrecer lo que el cliente no demanda, y crearle una necesidad. Cargas potentes, Megapíxeles... ¿Por qué no poder hacer una foto a 200MP? Luego el usuario decidirá si lo usa o no... pero tener la opción, desde luego, es mejor que no tenerla.

- ¿Qué aportan estos dos nuevos terminales? ¿Cuál es el mensaje a la competencia?

Aportan innovación, valor y consolidación de Xiaomi en las gamas más altas. Ya llevamos unos años demostrando las capacidades que tenemos como compañía, con una conjunción perfecta entre ecosistema y smartphones que es única en todo el mundo. Más que un mensaje, es una demostración de innovación, de apuesta por el valor (muestra de ello es que para nosotros, Leica será vital en las próximas series) y, por supuesto, de nuestro afán por seguir creciendo en la familia de Fans y escuchando todo lo que podamos mejorar como compañía para seguir liderando este mercado.

- Si tuviera que destacar sólo una característica del nuevo 12 T Pro, ¿cuál sería y por qué?

Lo último en fotografía. 200 Megapíxeles.

- Xiaomi siempre ha tenido precios más asequibles que su competencia, pero eso parece haberse roto con estos nuevos terminales premium, que alcanzan e incluso superan los 1.000 euros. ¿Qué fue de su estrategia de 'Honest Pricing'? ¿No temen una reacción negativa por parte de los consumidores?

En este caso no hemos sobrepasado los 1.000 euros. Aún así, en caso de hacerlo siempre habrá detrás una justificación que lo requiera. Es decir, si contamos con las cámaras más avanzadas, las cargas más veloces y lo mejor en procesadores y otras tecnologías, estará justificado que el dispositivo tenga un precio superior. La anterior serie Xiaomi 12 se lanzó por 899 euros y 1.099 euros y, sin embargo, esta Serie T se posiciona incluso más abajo, con precios de 649 euros y 849 euros respectivamente, muy acordes con toda la tecnología que incorporan. Miremos alrededor, comparemos tecnologías, y entenderemos que nuestros productos tienen siempre un precio equilibrado.

- Con un 30% de cuota, Xiaomi es, hoy por hoy, la marca preferida en España. ¿Es eso cierto también en la gama premium o es aún pronto para saberlo?

Aún es pronto para nosotros, tenga en cuenta que estamos madurando como marca en todos los aspectos. Somos aún muy jóvenes. El hecho de ser líderes en España en menos de 3 años desde que entramos... es algo digno de estudio, algo que nadie antes había conseguido en la última década. Nos queda mucho recorrido aún en la gama premium, pero eso es algo positivo porque vamos paso a paso, aprendiendo incluso de los demás y consolidando gamas.

Probablemente hace 3 años nadie habría imaginado que Xiaomi podría lanzar la cámara más bestia, junto con Leica, (en el caso de nuestro 12S Ultra con sensor de 1 pulgada). Del mismo modo, nadie habría pensado que Xiaomi lanzaría el plegable más completo como es el caso del Mix Fold 2... como tampoco nadie habría pensado que Xiaomi lanzaría vehículos eléctricos. Yo creo que ese es nuestro ADN, la innovación, y paso a paso estamos haciendo historia.

- Los últimos modelos de su marca filial Poco también han resultado sorprendentes... Y creo que algunos, como el próximo X5 5G, casi casi rozan la gama premium ¿No cree que, en cierto modo, por lo menos en la gama media-alta, se están haciendo la competencia a sí mismos?

Tengamos en cuenta que POCO es una marca estratégicamente online, con la que nos dirigimos a un público concreto y con unas necesidades distintas. El cliente de POCO tiene bien claro lo que busca, es un «rastreador» de especificaciones y precio. Sabe que busca lo mejor al mejor precio, y tecnologías muy concretas, porque se trata de un público más específico, quizá más enfocado al gaming, quizá más acostumbrado a la inmediatez , siempre «AlwaysOn» con las nuevas tendencias tecnológicas. Aquí, en la guerra de Internet, es donde nuestro «Honest Pricing» juega un papel fundamental. Para nosotros todo suma, y cada dispositivo POCO que se vende es un terminal que no venden otras marcas. La experiencia, además, nos dice que el «POCO Lover» siempre repite.

- ¿En qué se diferencia exactamente POCO de Xiaomi?

POCO es una marca puramente online, enfocada a clientes con necesidades muy específicas, muy entendidos y habituados a rastrear y comparar por Internet. Xiaomi, por su parte, es nuestra marca aspiracional, presente en todo el territorio y todos los canales oficiales con una gama de productos enfocados en diseños sofisticados, innovación y la fotografía como piedra angular. Nuestro reciente acuerdo global con Leica marcará un antes y un después en lo que al reconocimiento de marca se refiere y hará entender al público que la mejor fotografía smartphone no es otra que la de un Xiaomi, ¿Quién lo habría pensado hace solo 3 años?

- Además de los móviles, Xiaomi se caracteriza por tener cientos de referencias en los productos más dispares, desde infladores de ruedas a máquinas para cocer arroz... Lo cierto es que resulta difícil estar al tanto de las novedades, porque se producen continuamente. ¿Puede explicarme en qué consiste esta estrategia?

Nuestro ADN de marca no es comparable al de otras empresas de la industria, y esto tiene mucho que ver con nuestro ecosistema. Nuestra estrategia es analizar continuamente el mercado y sus necesidades para aprovechar el momento y traer productos que tengan una fuerte acogida. El mejor ejemplo ha sido la freidora de aire o los comederos y bebederos de mascotas, que han tenido un tirón espectacular en el momento preciso. ¿Quién iba a pensar que los operadores de telefonía podrían vender una freidora o bebederos para mascotas? Pues nosotros lo hemos hecho posible, es algo épico.

- La última gran noticia ha sido la llegada de televisores marca Xiaomi. ¿Cuál ha sido la respuesta de los consumidores? ¿Puede dar alguna cifra?

Han tenido una gran acogida, similar a lo que sucedió con los 'smartphones'. En poco más de 1 año hemos conseguido ser la tercera marca por número de ventas en España, y esto es algo increíble, que nunca antes se había conseguido en un periodo de tiempo tan corto.

-¿Qué puede aportar la marca a un mercado, el de la TV, que está claramente dominado por muy pocos actores? ¿Cuál es su estrategia al respecto?

La idea es ofrecer lo que el cliente pide, y nosotros tenemos el potencial de buenas especificaciones con precios atractivos. Además contamos con Android TV, que es muy familiar para el consumidor, y la diferencia es poder usar los comandos de voz con nuestras TVs para manejar todos los dispositivos de Xiaomi que tengas en tu hogar inteligente.

Vamos paso a paso, como hemos hecho con los smartphones, cuyo mercado también estaba dominado por otros actores. Pero eso no evitó que lográramos ser Nº1 en menos de 3 años y, de momento, nos está funcionando a la perfección. La fuerza que tenemos como marca es algo que nuestros partners aprovechan, y nos dan cabida en sus lineales porque saben que somos garantía de ventas. Somos una compañía humilde y lo único que hacemos es aprender día a día cómo poder mejorar, ya que aún nos queda mucho recorrido.

- La entrada en el mercado de los televisores recuerda un poco a lo que Xiaomi hizo al principio en la telefonía móvil: Buenas especificaciones, aunque sin pasarse, y unos precios rompedores. ¿Cree que la estrategia volverá a funcionar?

Lo realmente curioso es que, con solo alrededor de un año comercializando televisiones en España, hemos conseguido posicionarnos como la tercera marca de ventas, y eso estando presentes sólo en aproximadamente un 60% de distribución. Por el momento, nuestra estrategia está funcionando a la perfección, y nos aprovechamos de la fuerza que tenemos como marca. Aún así, hay aspectos que mejorar, al igual que en los smartphones, y seguiremos trabajando en ello día a día para consolidarnos.

-Disponen ya de muchos modelos y precios, pero para seguir con la comparación de los móviles... ¿Para cuando los primeros televisores realmente tope de gama?

Contamos ya con tecnologías Qled y Oled (aún así, tengamos en cuenta que en China tenemos las tecnologías más potentes, como por ejemplo nuestro televisor transparente), pero a medida que vayamos creciendo y consolidando gamas ampliaremos nuestro catálogo.

Primero, paso a paso, tal y como hicimos con los smartphones, la idea es crear un crecimiento sano y aprender también de otras marcas que ya tienen un largo recorrido en este mercado.

- Por último, ¿se está preparando Xiaomi para entrar en algún otro mercado? Corren rumores...

Como ya sabe, el mercado de los vehículos eléctricos... Esto es algo realmente impactante y que nos dará el empujón definitivo como compañía centrada en la innovación.