¿Qué teléfonos soportan la red 5G? Estos son los 3 móviles que hay en España Con la llegada de las nuevas conexiones, por el momento los consumidores podrán dar el salto en tres marcas, Samsung, LG y Xiaomi que han decidido renovar sus dispositivos

ABC TECNOLOGÍA @abc_Tecnologia MADRID Actualizado: 11/06/2019 23:18h

Primera piedra para las nuevas redes móviles de quinta generación. Las llamadas 5G que, además de traer un notable incremento en la velocidad de los datos, ofrecerá una menor latencia, el tiempo de respuesta. Pero habrá numerosos servicios que se podrán beneficiar. También, como es obvio, los teléfonos móviles inteligentes, aunque por el momento no todos se podrán beneficar de la nueva tecnología.

Los teléfonos que comercializará son de la marca Samsung, LG y Xiaomi, no así Huawei, que, sin embargo, sí estará como proveedor, al igual que Samsung. Los españoles, en esta primera fase, podrán optar a solo tres terminales que soportan estas nuevas redes. Las compañías de telecomunicaciones irán desvelando poco a poco sus planes y tarifas, pero todo apunta a que se irán incrementado paulatinamente.

Los tres modelos son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), una versión adaptada a 5G del buque insignia de la firma surcoreana que, en el resto de características, sigue siendo el mismo dispositivo. También el LG (LG V50 ThingQ), otro de los modelos más actuales de la firma surcoreana.

El tercero en discordia -irán viniendo más- es el Xiaomi Mi Mix3, no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre los mismos.