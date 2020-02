MWC 2020 Sony cancela su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona por el coronavirus El gigante japonés renuncia a la feria por motivos de seguridad y presentará sus novedades a través de un vídeo TCL suspende la rueda de prensa internacional que tenía prevista para el sábado 22 de febrero dentro del marco de la feria

Tiembla el Mobile World Congress. LG soltó la liebre. Ericsson la animó. Nvidia salió espantada. Y Amazon, aunque con una presencia residual, se subió al carro. Tras estas empresas, otro gigante que ha renunciado a estar presente de la próxima edición de la feria tecnológica de Barcelona es Sony, que ha renunciado ma estar presente en las instalaciones a causa del temor por el coronavirus chino, que ha causado por el momento más de 700 víctimas mortales y más de 35.000 afectados. Las medidas de seguridad previstas apenas han rebajado el temor a posibles contagios.

La firma japonesa ha anunciado que sustituirá la conferencia de prensa prevista para el lunes 24 de febrero a las 8.30 horas por un vídeo corporativo retransmitido online en el que se anunciarán sus novedades. «A medida que le damos la mayor importancia a la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, socios, medios y empleados, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de la participación del MWC 2020 en Barcelona», explican en un comunicado fuentes de la empresa.

El stand de Sony preparado para esta edición cuenta con unos 1.744 metros cuadrados. Por su parte, Huawei y Xiaomi han confirmado a ABC que «de momento» su presencia se mantiene. Según los datos de la organización, en la pasada edición se registraron unos 109.000 asistentes, un 5% de procedencia china. Otras firmas del sector como Nokia también han confirmado a este diario que los planes de viajar a Barcelona se mantienen.

La ausencia de estas empresas en el MWC, a las que se ha sumado esta tarde la operadora nipona NTT Docomo la telefónica germana Gigaset, supone un importante revés para la organización del evento. Pese a todo, GSMA, la asociación organizadora, ha asegurado que el congreso se celebrará «según lo planeado» y que se han adoptado todas las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus.

Entre ellas, no se permitirá asistentes de la provincia de Hubei, donde el coronavirus ha tenido más incidencia. También los asistentes que hayan estado en China deberán demostrar que han estado fuera del país 14 días antes del evento. Durante los días de apertura de puertas se adoptará un sistema de detección de temperatura. Por último, los asistentes deberán certificar que no han estado en contacto con un infectado, aunque no se ha especificado la documentación a entregar.

TCL cancela su rueda de prensa y NTT Docomo se borra

La empresa china TCL Communication ha informado esta tarde sobre la cancelación de la rueda de prensa internacional que tenía previsto celebrar el sábado 22 de febrero dentro del marco del Mobile World Congress. En un comunicado remitido a los medios, la tecnológica afirma que, a pesar de ello, mantendrá su stand dentro de la feria y seguirá adelante con el resto de actividades que tenía previstas. Con esta medida, se pretende «ofrecer la mayor prevención para nuestro personal, clientes, prensa y otros invitados» ante el riesgo que supone el coronavirus, según afirma la compañía.

El Ayuntamiento no contempla la cancelación

Si GSMA no contempla, en principio, la cancelación de la feria, el Ayuntamiento de Barcelona tampoco. El primer teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni, ha afirmado hoy que «no se contempla ninguna otra posibilidad que la celebración del Congreso Mundial de Telefonía Móvil». Afirma, a su vez, que está en contacto permanente con los organizadores del evento, el Ministerio de Sanidad y el Departamento de Salud de la Generalitat «para que el Congreso se lleve a cabo con normalidad». Por último, ha lamentado que algunas tecnológicas punteras hayan decidido renunciar a participar en el evento y ha expresado su deseo de que «regresen en la próxima edición».