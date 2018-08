Samsung Galaxy Note 9: sobresaliente en memoria y batería, suspenso en sorpresa El evento de la compañía coreana ha confirmado lo que los rumores apuntaban: 4.000 mAh y hasta 1TB de memoria interna, así como bluetooth para el S Pen

Samsung lo tenía difícil para sorprender: los detalles del Galaxy Note 9 se han ido filtrando como un torrente que no cesa. En las últimas semanas hemos visto desde la caja del dispositivo (eso sí, en ruso), a un vídeo «casero» en el que se podía ver cómo le sienta a la mano el nuevo buque insignia de la firma coreana, que se sumó a la revelación de «secretos» al colgar, por «accidente», la presentación del modelo que se ha lanzado este jueves y que estará disponible a partir del próximo 24 de agosto. Pero, a pesar de ser una jugada casi con las cartas descubiertas, Samsung se lo ha puesto difícil a los rivales y el Galaxy Note 9 ya se postula como uno de los mejores smartphones con Android del año, incluso por encima de su predecesor, el Galaxy S9.

Todo esto gracias, sobre todo, a su memoria y batería. La nueva estrella de Samsung cuenta con dos variantes: una de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna; y un «gemelo» superior con 8 GB de RAM y 512 GB ampliables hasta 1TB con micro SD. Por el lado de la batería, el Note 9 apuesta por uno de los pocos smartphones que llega a los 4.000 mAh, y que permite mejorar (y mucho) el rendimiento del terminal. En este mismo sentido, se confirma que el teléfono dispone de carga inalámbrica Quick Charge 4.0. y que es fiel al puerto jack 3,5 mm que Apple, su mayor competidor, eliminó en el iPhone X. Incluirá, asimismo, altavoces estéreo y auriculares AKG. El «cerebro» de la bestia al final será de creación propia: el Note 9 integra un Exynos 9810.

La pantalla del Note 9 crece hasta las 6,4 pulgadas, la más grande de la familia, con panel Super AMOLED y resolución QHD+(con aspecto 18,7:9 y resolución 2.960 x 1.440 píxeles). Como ya se sabía, no será el Note 9 el primero en disfrutar del lector de huella bajo la pantalla.

Las novedades en el S Pen

Sin duda, una de las grandes apuestas de la marca y elemento diferenciador de este terminal es el mejorado S Pen. Como apuntaban los rumores, se puede controlar vía Bluetooth y permitiría realizar muchas más acciones, como reproducir música, hacer fotos por control remoto y pasar presentaciones de Power Point sin tocar el teléfono. Algo así como un «mando a distancia» del nuevo Note 9.

Cámara según lo esperado

El Samsung Galaxy Note 9 tiene en el apartado fotográfico una configuración similar a la del Galaxy S9: dos sensores de 12 megapíxeles (uno con f/1.7 + 26 mm y otro con f/2.4 + 52 mm). Por delante, vestirá una cámara frontal de 8 megapíxeles: aquí no suena la duplicidad. La novedad viene por un sistema enriquecido con inteligencia artificial, el nuevo «perejil» de toda la salsa tecnológica del momento.

Los usuarios del nuevo Note 9 podrán contar también con grabación de vídeo a 960 fotogramas por segundo, una función que ya vimos en su antecesor, el Galaxy S9, presentado a principios de este año.

La exclusividad de «Fortnite»

Como ya se adelantó, el videojuego de moda, «Fortnite», estará disponible en exclusiva desde el lanzamiento del nuevo «juguete» de Samsung. Pero no solo para el Note 9, sino para cualquier dispositivo de la familia Galaxy, para los que se está preparando una versión beta que ya puede ser descargada desde Samsung Game Launcher (recordemos que Epic Games anunció que no estaría presente en Google Play para no pagar la tasa por aparecer en la tienda de aplicaciones oficial que surte al sistema operativo Android).

Precio y disponibilidad

Samsung Galaxy Note 9 está disponible para compra anticipada desde hoy, y su disponibilidad será a partir del 24 de agosto de 2018. Se ofrecerá en los colores Midnight Black y Lavender Purple con el puntero S Pen a juego y en color Ocean Blue con el S Pen amarillo (se ha sacado también una versión naranja que parece que estará solo disponible en algunos países).

El Note 9 tiene un precio de 1.008,99 euros, en la versión de menor capacidad, y de 1.259,01 euros, en el de 512GB de almacenamiento interno, precio ligeramente por encima de lo que se había especulado en un primer momento. Sin embargo, la compañía ha anunciado importantes ahorros para aquellos que renueven su teléfono y rebajará entre 100 y 200 euros la compra del nuevo Note 9 para aquellos que entreguen su viejo móvil.