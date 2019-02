Samsung Galaxy S10 gana por goleada a sus rivales Android Huawei P20 Pro, One Plus 6T o Pixel 3XL Analizamos las capacidades de los diferentes terminales

A. MARTÍNEZ @abc_tecnologia Actualizado: 20/02/2019 22:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Samsung ha presentado al fin este miércoles su nuevo terminal, el Galaxy S10, que supone una dura competencia para el resto de terminales Android de gama alta. Ya te hemos contado si vale o no la pena cambiar tu viejo S9 por este nuevo modelo. También, que el iPhone XS le gana por la mínima. Pero, ¿y el resto?

OnePlus 6T

OnePlus lanzó hace unos meses su último terminal: el 6T. Y las mejoras de este «smartphone», con respecto a su predecesor, fueron pocas: el sensor biométrico de huellas dactilares en la propia pantalla y una batería mayor. Sin embargo, no son características poco reseñables porque OnePlus es una auténtica «bestia» china cuyos terminales han conquistado a una gran parte de los consumidores.

OnePlus 6T

El Galaxy S10 cuenta también con el sensor en la pantalla pero en batería, el OnePlus 6T gana: 3.700 mAh frente a 3.400 mAh.

Con respecto a la pantalla, el «notch» del OnePlus 6T marca la diferencia en un panel Full HD (2.340 x 1.080 píxeles) de 6,4 pulgadas, algo más grande que el nuevo S10, cuyo panel super AMOLED es de 6,1 pulgadas.

El software del OnePlus es Android 9.0 Pie, como el de Samsung, pero con la capa de personalización OxygenOS, mientras que el de la firma surcoreana es One UI.

Dos sensores de 16 y 20 Mpx, con apertura focal de F1.7, configuran las cámaras del OnePlus 6T, algo limitada. La frontal, que permite también el efecto retrato, tiene 20 Mpx. Nada que ver, desde luego, con la triple cámara del S10.

Y, si por algo ha caracterizado OnePlus a sus terminales es por la potencia. El 6T tiene un Snapdragon 845 de Qualcomm, el más potente hasta ahora. Samsung ha dotado a su último terminal del Snapdragon 855 de Qualcomm. La firma china dotó a su terminal de 6 y 8 GB de RAM y una memoria interna de 128 o 256 GB, por debajo del S10.

Huawei Mate 20 Pro

Hacer frente a Huawei no es fácil. La firma china ha triunfado con el Mate 20 Pro, un terminal muy potente e inteligente, en el que destaca la triple cámara.

El «smartphone» de Huawei cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, mismo tamaño que el S10 cuyo panel es Super AMOLED; procesador Kirin 970 y batería de 4.000 mAh (con un sistema de carga inalámbrica), más potente. Cuenta con una cámara frontal de 24 Mpx pero su triple cámara Leica es una auténtica locura.

Huawei Mate 20 Pro

Las tres cámaras traseras del S10 (de 12, 12 y 16 Mpx), además de una doble lente en la parte frontal (de 8 Mpx), tiene que probarse a fondo para ver realmente hasta qué punto su sistema de Inteligencia Artificial (IA) funciona de verdad. Pero el procesador Kirin 970 del Mate 20 Pro, con IA, junto a su triple cámara Leica (40, 20 y 8 Mpx), han hecho de este terminal que la fotografía se haya convertido en una auténtica locura. Además, el sensor frontal es de 24 Mpx.

El procesador Kirin 980 del Huawei es más potente que el hasta entonces nuevo Snapdragon 845. El nuevo S10 cuenta con el último chip de Qualcomm, el Snapdragon 855. Pero eso no es todo: el Kirin 980 incluye una doble Unidad de Procesamiento Neural (NPU), y es además el segundo procesador del mundo (el primero fue el A12 Bionic de Apple) que se construye con tecnología de 7 nanómetros. Esto le confiere cierta ventaja a la hora de captar imágenes.

Misma RAM, misma memoria y misma certificación IP 68, es decir, ambos terminales se pueden meter hasta 30 minutos bajo el agua a un metro y medio de profundidad.

El Mate 20 Pro cuenta con desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial, pero también con un sensor táctil bajo la pantalla, con diez niveles de presión y un sistema de reconocimiento del rostro en 3D. El S10 incluye un sensor ultrasónico.

Pixel 3 XL

Los Pixel tienen una de las mejores cámara del mercado. Y eso que no no siguen la tendencia de multiplicar el número de objetivos. Para ello, dotar a un «smartphone» de triples o cuádruples sensores no tiene sentido alguno. El Pixel 3 XL cuenta con una cámara trasera 12,2 Mpx Dual Pixel y una doble frontal (de 8 Mpx cada una). El resto lo hace su IA. Es decir, la clave de Google es dejar al software todo el trabajo para conseguir una buena imagen. Y lo logra, superando incluso al Huawei Mate 20 Pro.

Pixe 3 XL

La pantalla del Pixel 3 XL es de 6,3 pulgadas y resolución QuadHD + con paneles OLED, ligeramente más grande que la Super AMOLED de 6,1 pulgadas del S10.

El terminal de Google cuenta con un Snapdragon 845, el procesador más potente de Qualcomm hasta ahora, porque el nuevo 855 es el que monta el S10. Pixel 3 XL tiene con 4GB de RAM y 64 GB o 128 GB de almacenamiento, quedándose por debajo del nuevo Galaxy.

El Pixel 3 XL tiene una batería de 3.430 mAh (prácticamente igual que el Samsung S10 (3.400 mAh)), está hecho con metal y cristal (Gorilla Glass 5) y en su pantalla lleva «notch». Además, tiene el tradicional lector de huellas trasero y una resistencia al agua menor (IP67).

Xiaomi Mi9

Acaba de «salir del horno», aunque no oficialmente. El Mi9 de Xiaomi ha sido presentado este miércoles solo en el mercado asiático. Al igual que Samsung, ha apostado por una triple cámara vertical (48 Mpx F1.8, gran angular de 16 Mpx F2.2, teleobjetivo de 12 Mpx), aunque Samsung ha preferido que sea horizontal, y una frontal de 20 Mpx, nada que ver con la del S10.

Xiaomi Mi9

Xiaomi ha dotado a su terminal de una potente batería de 3.300 mAh, ligeramente menor, pero cuenta con un sistema de carga ultrarrápida que hay que probar.

El Mi9 luce un panel igual Super AMOLEDalgo mayor, de 6.39 pulgadas, resolución Full HD (2.280 x 1.080 p) y relación de aspecto de 19:9, como el S10. Abbos terminales cuentan con una supericie táctil casi total, donde la diferencia viene marcada por el «notch» del Mi9.

Xiaomi apuesta también por el escáner de huellas dactilares en la propia pantalla y por el mismo Snapdragon 855, el último y más potente procesador fabricado por Qualcomm. También ofrece 6 y 8 GB de memoria RAM, con lo que a priori su desempeño debe estar a la altura de las expectativas y almacenamiento de hasta 256 GB, por debajo de los 512 GB que llega a ofrecer el S10.