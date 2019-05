Samsung cancela las reservas del Fold, su móvil flexible, aunque anticipa una «inminente» salida Además de disculparse públicamente ante los clientes, por el momento no se podrán efectuar pre-reservas del dispositivo en mercados como el estadounidense

Lío a la vista por las distintas versiones de lo que puede convertirse en uno de los mayores fracasos de la tecnología de consumo del año. Samsung ha cancelad oficialmente las reservas del Galaxy Fold, su primer teléfono móvil flexible, por los problemas técnicos experimentados en las primeras unidades, aunque este jueves su director general, Koh Dong-jin, ha apuntado que saldrá a la venta «pronto» aunque sin adelantar fechas concretas.

La firma surcoreana ha evitado, según desvela la agencia Reuters, adelantar una posible fecha de llegada al mercado como estaba previsto inicialmente. Además de disculparse públicamente ante los clientes, por el momento no se podrán efectuar pre-reservas del dispositivo en mercados como el estadounidense. Pese a todo, según informa el medio «Korea Herald», Samsung anunciará «pronto» la fecha de salida del terminal, con lo que podría llegar oficialmente al mercado en las próximas semanas. «(La compañía) revisó el defecto causado por las sustancias (que entraban en el dispositivo) y llegaremos a una conclusión en un par de días (sobre el lanzamiento)», añadió e directivo.

El principal fabricante de teléfonos inteligentes del mundo retrasó las ventas de su esperado teléfono plegable cuyo precio de salida se encontraba en torno a los 1.980 euros después de que los analistas descubrieran problemas con su pantalla, lo que ha supuesto un duro revés para Samsung y sus esfuerzos por acelerar la innovación en un sector como el de la movilidad que en los últimos años ha entrado en una fase de desaceleración global.

«Si no recibimos noticias suyas y no hemos enviado el producto antes del 31 de mayo, su pedido se cancelará automáticamente», apuntaron fuentes de la compañía en un correo electrónico. De acuerdo con la regulación del mercado de EE.UU., se exige a la empresa que notifique a los clientes que los pedidos anticipados se van a cancelar en caso de que el producto no se hubiera enviado a las tiendas este mismo mes. Antes de que se produjera el lanzamiento, la firma aseguró que la demanda del Fold era muy alta entre los consumidores.