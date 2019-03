Entrevista Rubén Pérez, director de Motorola España: «Nuestra solución 5G es única» El nuevo director general de la división de móviles de la firma saca pecho de un servicio que permite a voluntad la conexión de sus dispositivos «normales» a las futuras redes ultra rápidas

En la pasada edición del Mobile World Congress Motorola no ha presentado nuevos dispositivos, pero eso no significa, ni mucho menos, que la marca de móviles de Lenovo se haya quedado al margen de la revolución 5G. Muy al contrario, la firma dispone de una solución única y que permite, a voluntad, la conexión de sus dispositivos «normales» (es decir, con conectividad 4G), a las futuras redes ultra rápidas. Lo explica para ABC Rubén Pérez, director de Motorola España: «en cuanto a terminales, no hemos presentado ninguno nuevo en esta edición del MWC. Eso sí, mostramos al público los nuevos miembros de la familia G7, que presentamos hace apenas unas semanas».

En cuanto al 50, ¿cuáles son los planes de la empresa?

En agosto del año pasado ya revelamos parte de nuestra estrategia en este sentido, con la presentación del nuevo Motorola Z3 junto al Moto Mod 5G. De hecho, fuimos los primeros en poder mostrar móviles capaces de conectarse a 5G. Nuestra solución ya está a la venta en Estados Unidos, y en Europa estamos hablando con todas las operadoras. En cuanto estén preparadas, lanzaremos nuestra solución. Y no solo eso, sino que habrá nuevos modelos disponibles.

¿En qué área apuestan?

Creo que se trata de algo único, ya que permite a los usuarios utilizar tranquilamente terminales 4G. Y convertirlos en 5G cada vez que lo necesiten.

Vayamos al grano: ¿cómo funciona?

Hemos desarrollado un Mod, que es un módulo que se adhiere magnéticamente a la parte trasera de nuestro Z3, que es el que tiene la conectividad 5G. No hay más que acoplarlo al móvil y ya tendremos conectividad 5G. Como sabe, a lo largo de estos años hemos ido presentando diferentes tipos de Mods: extensiones de batería, altavoces, cámaras... se trata del mismo concepto, solo que el nuevo Mod lo que hace es convertir en 5G un teléfono que de origen no es 5G.

¿Con qué modelos funciona?

Por ahora solo con el Motorola Z3, porque para que funcione hay que adaptar el software del dispositivo móvil. Pero ya estamos trabajando para que se pueda usar también con los modelos anteriores, con el Z2 e incluso con el Z.

¿Qué opina de las pantallas plegables, otra de las grandes tendencias de esta edición del MWC?

Por ahora no puedo comentar nada al respecto. Pero le diré una cosa: llevamos 90 años en esta industria y siempre hemos estado en la vanguardia de todas las tecnologías. Y aunque no puedo revelar nada aún sobre pantallas plegables, si que digo que Motorola estará ahí, y con los mejores productos.

- ¿Cual es la estrategia de Motorola en España para este año?

Seguiremos poniendo el foco en la gama media alta, con terminales entre los 150 y los 300 euros, que es el segmento que más crece en nuestro país. Estamos muy centrados en eso, en tener móviles con altas prestaciones y con precios muy contenidos. Los resultados son muy buenos y tenemos un grado de satisfacción muy elevado. Quien ha tenido un Motorola, lo recomienda, y el 92% los usuarios, repiten con otro Motorola.