Probamos el Xiaomi Mi 9 SE: un móvil solo para los amantes de los tamaños pequeños porque no es una ganga

Vamos a ir directos al grano: sólo si eres fan de los «smartphones» pequeños (ya sabes, de esos que rondan las 5 pulgadas) y te resistes a llevar en el bolsillo pantallas grandes, el Xiaomi Mi 9 SE puede ser un terminal que encaje en tus expectativas. Pero te advierto también: no es una ganga.

La firma china acaba de lanzar en España el hermano pequeño del Mi 9. Ya sabes que este móvil se ha convertido en un superventas porque nadie ofrece más por menos. Y a mi me gustó mucho. Quizás por eso, porque mis expectativas eran muy altas, me he llevado cierta desilusión.

No es un mal móvil. Por supuesto que no. Xiaomi ha lanzado el Mi 9 SE (por cierto, ¿os suenan esas siglas?) para ganar más peso en la gama media. El problema es que estamos muy mal acostumbrados (en el buen sentido de la expresión) porque la firma china siempre sorprende y lanza terminales muy competentes a precios muy ajustados, como reza su filosofía.

Por una vez, y sin que sirva de precedentes, el gigante chino «pincha». No estamos ante un chollo. Se trata de un «smartphone» más en la cada vez más amplia media gama, con ciertas prestaciones competentes, sí, pero no estamos ante una ganga. Su precio es desde 349 euros, cien menos que el Mi 9 (ese sí que es un chollo).

El Xiaomi Mi 9 SE es un terminal muy manejable, de cristal (ya sabéis que eso equivale a que sea muy sucio) y con bordes curvados en aluminio con Gorilla Glass 5. Su tamaño compacto (pesa 155 gr.) permite que con solo una mano naveguemos sin problemas por el menú. Estamos ante una pantalla Samsung AMOLED de 5.97 pulgadas, FHD+ de 2340×1080 , PPI 432 , con notch tipo gota y un formato de 19,5:9. Nada que envidiar, en este aspecto, a su hermano mayor.

Cuenta también con sensor de huellas dactilar en el panel, que funciona perfectamente, así como el desbloqueo facial, que falla algo si te pones gafas o están en condiciones de baja luminosidad, sistema de pagos NFC y control remoto por infrarrojos. Muy completo, desde luego, teniendo en cuenta que es un gama media. Pero, ¿dónde está el LED de notificaciones? No, no lo busques porque no está.

El Mi 9 SE tiene también 6GB de RAM y monta un procesador Qualcomm Snapdragon 712 (que, por cierto, se estrena mundialmente con este modelo). Aquí sí se diferencia de su hermano mayor. El Mi 9 cuenta con la última «bestia» de Qualcomm , el Snapdragon 855, y eso se nota. Por ejemplo, a la hora de poner la cámara a prueba: se atora a la hora de ver las fotos o vídeos que has hecho en el momento.

Fotografía

Con respecto al apartado fotográfico, podemos decir que sus capacidades están más limitadas porque hay diferencias notables. Ambos cuentan con una triple cámara dotada de IA. El Mi 9 SE viene equipado con un sensor principal Sony de 48 Mpx, un teleobjetivo de 8 Mpx y un gran angular de 13 Mpx (el Mi 9 tiene también el sensor principal Sony con 48 Mpx, un gran angular de 16 Mpx y un telefoto de 12 Mpx). Sin embargo, la frontal en ambos es de 20 Mpx.

Las fotografías que hace el Mi 9 son decentes, aunque hay ocasiones en las que enfocar parece una misión imposible. También hay veces en las que la IA satura demasiado la imagen, mientras que el modo noche deja algo (o bastante) que desear.

Graba 4K a 30 fps y el estabilizador me ha sorprendido gratamente, así como la cámara lenta. Por cierto, el sonido decente (tiene un altavoz).

La batería del Mi 9 SE es de 3.070 mAh con una carga rápida de 18W. Al igual que su hermano mayor, en este caso Xiaomi parece que se queda algo corto. Y un aspecto fundamental: no tiene carga inalámbrica.

Como viene siendo habitual, no hay «jack» para los auriculares (aunque sí tiene el adaptador tipo C) y tampoco es resistente al agua ni al polvo. En cuanto al software, poco que añadir: MIUI 10 con Android 9 Pie. Y admite el uso de dos tarjetas SIM

Mi 9 SE, en su versión de 6GB+64GB, cuesta 349 euros. El modelo de 6GB+128GB asciende a 399 euros. El Mi 9 lo puedes adquirir desde 449 euros. ¿Merecen la pena esos 100 euros de diferencia? Eso ya depende de ti.