MarketPhones: decenas de usuarios que compraron teléfonos por esta web «nunca los recibieron» La Organización de Consumidores y Usuarios piden que no recurran a esta tienda online para hacer sus compras «en vista de las malas experiencias de otros usuarios»

Actualizado: 28/10/2019 14:38h

Decenas de usuarios que han realizado un pedido a la tienda de telefonía móvil MarketPhones y pagaron su compra con tarjeta, mediante transferencia o financiación «nunca recibieron su producto».

Así lo denunció este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha recibido un «aluvión creciente» de quejas desde el mes de febrero y ya ha facilitado la información a la Policía Nacional, que ya investiga los hechos, según precisó la organización a través de un comunicado.

En dicha comunicación, recomendó a los consumidores que aún no hayan realizado una compra a través de MarketPhones, que no recurran a esta tienda online para hacer sus compras «en vista de las malas experiencias de otros usuarios y hasta que no haya más información policial al respecto»

Por su parte, a los usuarios que hayan comprado en MarketPhones y no hayan recibido el producto les recordó que si hicieron el pago mediante tarjeta es posible exigir la anulación del cargo. Para ello deben acudir a la entidad emisora de la tarjeta y solicitar la devolución de importe de la compra. Asimismo, explicó que PayPal dispone de sus propios mecanismos de protección al comprador, incluyendo la devolución del importe abonado mediante este sistema de pago si no llega el producto, si llega deteriorado o si no coincide con la descripción del vendedor.

Por otra parte, si el pago se realizó por financiación, puntualizó que, al no haber recibido el producto «se entiende que el contrato celebrado sería nulo y no pueden exigir al usuario los pagos». «No se ha cumplido la condición que le obligaba a pagar a la financiera«, agregó. Finalmente, en el caso de haber realizado una transferencia, la organización admitió que recuperar el dinero «es más complicado» puesto que las órdenes «son irrevocables y el usuario no tendrá más remedio que acudir a los tribunales», sentenció OCU, que también instó a los afectados a interponer una denuncia en comisaría.