Llega el nuevo «smartphone» OnePlus 7T: más inteligente y con mejores fotos

La firma china OnePlus ha presentado este miércoles su nuevo modelo OnePlus 7T, el primero de los dos miembros de su nueva familia de «smartphones». El próximo 10 de octubre llegará también el 7T Pro. En la estrategia comercial de la empresa, los mayores cambios llegan cada dos generaciones de smartphones, en los modelos que no llevan la letra «T». Los dispositivos que incluyen la «T», por lo tanto, suelen ser una continuación de la serie que corresponda (5T, 6T, 7T...), aunque con importantes mejoras y actualizaciones.

En esta ocasión, OnePlus ha seguido el mismo patrón, aunque ha preferido separar en el tiempo el lanzamiento de los dos dispositivos para evitar que el modelo Pro acapare toda la atención. Además, esta vez hay muchas menos diferencias entre los nuevos 7T y 7T Pro que en las generaciones anteriores de terminales de la marca. En ambos casos, se trata de dispositivos de alta gama y capaces de las mayores prestaciones.

El nuevo OnePlus 7T ofrece, en primer lugar, una excelente pantalla Amoled de 6.55 pulgadas (mayor que la del anterior One Plus 7, que era de 6.41), con un refresco de 90 Hz, una característica que estrenó el anterior 7 Pro. El formato de la pantalla es de 20:9, la resolución de 1.080 píxeles y el brillo de 1.000 nits, lo que garantiza que los contenidos podrán verse bien incluso a plena luz del sol.

En las condiciones opuestas, es decir, con poca luz, el dispositivo reduce automáticamente hasta un 40% de la luz azul, de forma que el brillo rersulta menos perjudicial para la vista. El modo lectura también ha sido mejorado y permite una experiencia agradable y no perjudicial para nuestros ojos. Cabe destacar que el notch, en forma de gota, es un 31,46% más pequeño que el de los modelos anteriores, lo que permite una mayor área de visualización.

En la parte trasera encontramos un sistema de triple cámara, dispuestas en un parche circular situado en la parte superior central del terminal. Las lentes y las especificaciones son las mismas que llevaba el anterior OnePlus 7 Pro, pero con un nuevo software propietario, llamado Ultrashot, basado en Inteligencia Artificial y que es capaz de arrancarles mucho más rendimiento.

Así, el sensor principal, de 48 megapíxeles, es un Sony Imx 586. La lente está construida en siete capas y ofrece una apertura F1.6 y estabilización óptica OIS. La segunda cámara es un Ultra Gran Angular de 16 megapíxeles, con un ángulo de visión de 117 grados y estabilización EIS. La tercera es un telefoto de 12 megapíxeles, con una apertura de F2.2 y que permite dos aumentos ópticos y hasta x10 con el zoom digital.

Ficha técnica Pantalla 6.55 pulgadas Resolución Full HD Cámara Triple lente (de 48 MP y apertura F1.6 y un ultra gran angular de 16 MP y un telefoto de 12 MP y F2.2). Chip Snapdragon 855+ RAM 8 GB Memoria 128 GB Batería 3.800 miliamperios Precio 450 euros

Pero aquí, como se ha dicho, la dferencia la marca el nuevo software inteligente Ultrashot. Diseñado por completo por los ingenieros de One Plus, los nuevos algoritmos optimizan automáticamente los parámetros de la cámara antes de disparar, y aplican también un post procesado que mejora aún más la imagen final, sean cuales sean las condiciones de luz externas. El modo noche, por ejemplo, ahora también funciona si utilizamos el gran angular, y el modo retrato no se aplica ahora solo a los planos cortos o medios, sino incluso para fotografías de cuerpo entero.

Los algoritmos mejoran también los resultados de las imágenes hechas a contraluz, algo que los modelos anteriores no hacían, y permiten el uso de un nuevo modo Macro, que permite la captura de imágenes perfectas a solo 2,5 centímetros de distancia. Por primera vez, además, el dispositivo permite grabar escenas de vídeo con el gran angular. Y la grabación en vídeo cuenta también con un nuevo tipo de estabilización híbrida, una mezcla de OIS y EIS que consigue imágenes nítidas y sin movimiento incluso si estamos grabando desde un coche en marcha o si el móvil se nos mueve en la mano de forma involuntaria.

En cualto al procesador, el nuevo One Plus 7T incorpora el más potente de la factoría Qualcomm, el Snapdragon 855+, que mejora el procesamiento de gráficos hasta un 15% con respecto a la generación anterior. El terminal llega con 8 GB de memoria RAM y con 128 GB para almacenamiento. El teléfono cuenta con un sistema de desbloqueo de huella en pantalla que, gracias a su nuevo módulo óptico, resulta más preciso que los anteriores. La batería es de 3.800 miliamperios, y el nuevo sistema de carga rápida, «Warp Charge 30T» es hasta un 18% más veloz que en el anterior 7 Pro.

El terminal, por último, será de los primeros en llegar con el nuevo sistema operativo de Google, Android 10, que incorpora nuevas funciones de seguridad y manejo inteligente, como el reconocimiento automático de caras en la galería, que quedan agrupadas automáticamente en colecciones. El dispositivo llegará en colores azul glaciar y metálico. Su precio rondará los 450 euros.