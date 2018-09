Keynote Apple 2018 en directo: sigue la presentación de los nuevos iPhone XS, iPhone XS Max y el Apple Watch

Actualizar

19:40¡Ahí está el nuevo iPhone! ¡iPhone Xs! Dos tamaños. Sube al escenario Philip W. Schiller para continuar con la keynote. Como siempre dicen, es el «más avanzado» . Tres colores: dorado, negro y plateado, y resistente al agua (IP68). Sigue con notch, todo pantalla, 5.8" y 6,1". ¡Y iPhone Xs Max! Ese es el más grande, como el iPhone 8 Plus, pero con más pantalla al ser completa.

19:3521 de septiembre estará disponible pero se podrá reservar el 14 de septiembre. Precis del nuevo Apple Watch: 399 dólares con GPS, desde 499 con conexión móvil y 279 dólares para el Series 3. Vuelve Tim Cook al escenario. ¡Turno del iPhone!

19:30Lo que os contábamos del tamaño con respecto al anterior modelo

19:28Seguimos con el Apple Watch Series 4. Con WatchOS 5, trae mejoras en cuestiones de privacidad (importante) y ¡la batería es la misma que su predecesor! ¿Por qué no la han mejorado?

19:25Ivor Benjamin, preseidente de la Asociación Americana del Corazón, es ahora el protagonista de esta Keynote para hablar de esta funcionalidad. Asegura que marcará un antes y un después. Regresa Williams al escenario y dice que tienen el visto bueno de la FDA. De mmento, no se va a lanzar. No concretan. Primero saldrá en EE.UU.

19:20¡Novedad! Ya sabíamos que el Apple Watch, en sus versiones anteriores, controla el ritmo cardiaco. Pero el nuevo Apple Watch Series 4 incorpora un sensor para hacer un electrocardiograma. ¡Y en solo 30 segundos! Aprovechamos para recordaros que por muchas prestaciones que ofrezca la tecnología para ayudarnos a cuidar nuestra salud, nada sustituye a los médicos.

19:20Cuenta con un procesador llamado S4, tiene un nuevo acelerómetro... en fin, nuevas funcionalidades. Y algo curioso: es el «gadget» de los patosos. Jeff Williams explica que detecta las caídas y entonces emite una alerta para que llames rápidamente a los servicios de emergencia. útil, ¿no?

19:15Es un poco más grande, han rediseñado la interfaz y se llama Apple Watch Series 4. Las esferas están curiosas: con humo, fuego, agua. Y como es el dispositivo de la salud por excelencia, tiene una nueva esfera de fitness, cuenta con la aplicación «Respirar» (para relajarte cuando lo necesites). Los altavoces y el micrófono son nuevos y mejorados, como no podía ser de ota manera.

19:15Vídeo de presentación del nuevo dispositivo y... ¡ahí lo tenemos!

19:15Atención porque dice que estamos ante la nueva generación de Apple Watch o lo que es lo mismo « el guardián inteligente» de la salud de cada usuario, dice Jeff Williams.

19:10Toca empezar con el Apple Watch. Es verdad que es el reloj inteligente más vendido, el que mayor cuota de mercado abarca. Jeff Williams recoge el testigo de esta Keynote para hablar con más detalle del dispositivo.

19:05Tim Cook, CEO de Apple, empieza repasando las grandezas de la compañía. Recordad que empezaron con los ordenadores, no con el iPhone. Habla de 500.000 millones de visitantes en sus tiendas, 2,000 millones de dispositivos con iOS vendidos... Siempre al servicio del usuario, dice.

19:00¡Arrancamos! La banda sonora de «Misión Imposible» acompaña al vídeo de presentación del Apple Park. ¿Qué llevará ese preciado maletín? ¿Algún nuevo iPhone? ¡Allá va Tim Cook!

18.30Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha «tuiteado»: «A levantarse. Estamos listos para un día grande en Apple Park». Además, como viene siendo habitual, la Apple Store ya está cerrada y no se pueden realizar pedidos, una decisión que le acompaña desde hace muchos años.

