Un iPhone sobrevive sin un rasguño a una caída a 300 metros desde un avión

La resistencia y durabilidad es una de las características de las que más alardea Apple. Según la compañía, sus dispositivos están hechos para acompañar a sus usuarios durante mucho tiempo, aunque en vista del siguiente suceso, puede que la promesa de la compañía de la manzana vaya aún más lejos. Un iPhone sobrevivió en perfecto estado a una caída desde una avioneta a más de 300 metros de altura. Su poseedora, una mujer de Iowa (Estados Unidos) llamada Sarvinder Naberhaus, se encontraba sacando fotos desde el aeroplano cuando el viento le arrancó el móvil de la mano.

Naberhaus vio entonces su teléfono en caída libre hasta un campo de maíz, según relató a la cadena de televisión local de Iowa, WHO TV. El piloto le dijo entonces que se despidiera de su iPhone porque era casi imposible volverlo a recuperar. Aún así, la mujer no perdió la esperanza y, una vez en tierra firme, intentó encontrar su móvil. La sorpresa llegó cuando al utilizar la aplicación «Find my iPhone», el dispositivo daba señal e indicaba que se encontraba en una zona residencial .

El regocijo aumentó cuando intentó llamar a su teléfono y también tenía tono. Por el sonido, consiguieron rescatar al «superviviente», que se encontraba en una zona de césped sin un rasguño y funcionando a la perfección. A juzgar por las imágenes, el «milagro» también tuvo que ver con la funda protectora del iPhone junto con la zona «mullida» de caída.

La mujer volvió al hangar donde congió la avioneta para contarle lo sucedido al incrédulo piloto, con el que se retrató junto al resistente iPhone para la posteridad.