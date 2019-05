La incertidumbre del bloqueo de EE.UU. a Huawei y Honor marca el lanzamiento de los nuevos Honor 20, 20 Pro y 20 Lite Las dudas sobre las consecuencias del bloqueo estadounidense a la segunda marca del gigante chino ensombrecen la presentación de tres terminales llenos de novedades

Era el primer lanzamiento después de la «bomba», apenas un par de días después de que Google anunciara que se sumaba al bloqueo impuesto a Huawei y a su segunda marca, Honor, por la administración de Donald Trump. Un bloqueo que impide a las empresas norteamericanas tener acuerdos o firmar contratos con el gigante asiático, acusado de actividades de espionaje. De modo que la presentación de los nuevos Honor 20, Honor 20 Pro y Honor 20 Lite, celebrada este martes en Londres, fue de todo menos una fiesta.

La preocupación y la incertidumbre, en efecto, flotaban en el ambiente, a pesar de que el nuevo «statement» de las autoridades norteamericanas rebajara hace apenas unas horas la tensión, dándose un plazo de varios meses antes de adoptar una solución definitiva . ¿Podrán o no los futuros compradores de estos terminales actualizar a las próximas versiones de Android? Tendrán o no acceso a la Play Store para seguir descargando y actualizando aplicaciones? Podrán o no seguir utilizando las apps más famosas de Google, como Gmail, Mapas, Traductor o YouTube?

Sin embargo, y a pesar de que entre bambalinas no se hablaba de otra cosa, George Zhao, presidente de Honor, no dedicó ni una sola palabra a la cuestión. Algo que, por supuesto, no contribuyó a despejar las dudas sobre la delicada situación en la que ha quedado la compañía tras el bloqueo. Con gesto serio y una actitud muy diferente a la habitual, Zhao subió al escenario y se limitó a desgranar, una por una, las características de los terminales.

Un portavoz de Honor aseguraba a ABC que es aún pronto para sacar conclusiones, y que «el desenlace de esta crisis está aún abierto a cualquier posibilidad». Entre bastidores, en efecto, se dejaba entrever la posibilidad de que al final todo se resolverá con el pago de una gran suma de dinero, algo similar a lo que sucedió hace un año con la marca, también china, ZTE, que tuvo que suspender la venta de teléfonos móviles en Estados Unidos tras ser acusada de incorporar «puertas traseras» a sus teléfonos.

El sentir general, sin embargo, era de auténtica tristeza y resignación. Una auténtica pena, porque lo cierto es que los nuevos Honor 20 incorporan, especialmente en el terreno fotográfico, un paquete de mejoras quemes hace únicos entre sus competidores, y a unos precios realmente asequibles para tratarse de una gama alta.

Honor 20 Pro: llegan las super fotos

El nuevo buque insignia de Honor, en efecto, incorpora una cuádruple cámara trasera, con un sensor principal de 48 Mpx IMX586 de Sony, que llega equipado con dos nuevos modos de Ultra Claridad y Ultra noche gobernados por Inteligencia Artificial. La cámara cuádruple también incluye un gran angular de 16 Mpx, con un ángulo de visión de 117 grados, un teleobjetivo de 8 Mpx y un objetivo macro de 2 Mpxcapaz de captar detalles nítidos a una distancia de apenas 4 cm.

Cabe destacar que el sensor principal cuenta con la mayor apertura focal del mercado: f/1.4, lo que asegura una mayor captura de luz y una espectacular mejora de la calidad de las fotos nocturnas. Y que el teleobjetivo permite un zoom óptico x3, uno híbrido de x5 y uno digital de hasta x30, valores más altos de los que ofrecen otras marcas, pero que no llegan a los del último Huawei P30 Pro.

La pantalla es de 6,26 pulgadas y ocupa el 91,7% de la superficie frontal, en cuya esquina superior derecha se abre un orificio de 4,5 mm que alberga la cámara frontal, que es de 32 Mpx.

En cuanto a procesador, estamos ante un Kirin 980 con tecnología de 7 nanómetros y doble unidad de procesamiento neural, lo último en chips inteligentes de Huawei. El procesador recopila los mejores detalles de cada fotografía en una «Super foto de 48 Mpx» en la que los detalles y los colores se ajustan automáticamente para componer una imagen final que tiene una calidad muy superior a la de otras imágenes «normales» con la misma resolución.

La memoria RAM es de 4 GB en la versión Lite, de 6 GB en Honor 20 y de 8 GB en la version Pro. La capacidad de almacenamiento puede ser de 128 ó 256 GB, según la versión elegida. El sensor de huellas, que se encuentra en uno de los botones laterales, es capaz de desbloquear la pantalla en apenas 0,3 segundos.

La batería es de 4.000 mAh, con sistema de carga rápida Honor Supercharge, que en sólo media hora proporciona un 50% de carga. En cuanto a sonido, cuenta con la función de sonido envolvente Virtual 9.1 con la tecnología de Histen 6.0, que se aplica ahora por primera vez a un smartphone.

Los precios, como se indicaba al principio, no puedes ser más atractivos: El Honor 20 costará 499 euros (6GB + 128 GB), mientras que el Honor 20 PRO saldrá por 599 euros (8GB + 256GB). Por su parte, el Honor 20 Lite tendrá un precio de salida de 299 euros (4GB + 128GB).