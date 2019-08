Google rebaja la euforia a Huawei al impedirle usar Android en su próximo gran móvil, el Mate 30 La multinacional estadounidense insiste en que el fabricante chino no tiene licencia

No ha respiro en el tira y afloja entre Google y Huawei. Ambas compañías representan, en parte, la ola de tensiones que viva Estados Unidos y China a costa de repartirse el papel en la economía global. La multinacional estadounidense ha vuelto a insistir en que el veto a la firma asiática no ha variado a pesar de la prórroga y que, en principio, no podrá utilizar el sistema operativo Android ni sus servicios en su próximo teléfono móvil de alta gama, el Mate 30, cuya presentación se espera para el próximo 18 de septiembre en Múnich (Alemania).

A pesar de ello, las intenciones de Huawei es salir adelante con el proyecto en Europa, apuntan fuentes de la empresa a Reuters, que se hace además eco de las declaraciones de un portavoz de Google que confirma que la firma china continúa sin disponer de de licencia para instalar su plataforma. La solución es tirar de su propio ecosistema conocido por el momento como Harmony OS y en el que lleva trabajando varios meses, aunque en un principio no estaba destinado a su línea de «smartphones».

El Mate 30 es el primer lanzamiento de un dispositivo móvil importante de Huawei desde que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le metiera en una lista negra de las marcas con las que no se puede hacer negocio. El veto que prohíbe a las empresas estadounidenses vender al gigante asiático, segundo mayor vendedor de móviles del mundo, sigue sin variaciones, con lo que habrá que buscar una alternativa. El dispositivo, además, es uno de los que estarán preparados para operar sobre las nuevas conexiones de red 5G, que ha despertado una notable batalla por hacerse con el control de las infraestructuras a nivel mundial.

Una situación, sin embargo, confusa puesto que desde Huawei han venido señalando que sus productos seguirán empleando el ecosistema Android si el gobierno estadounidense lo permite. De momento, son pocos los detalles que han trascendido de Harmony OS, la alternativa más fiable de la marca china para deshacerse de la dependencia de Android. Reuters ha añadido, además, que el Departamento de Comercio de EE.UU. ha recibido más de 130 solicitudes de licencias de compañías para vender productos estadounidenses a Huawei, pero ninguna ha sido otorgada.