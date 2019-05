Estas son las cinco averías más comunes en los móviles: así puedes evitarlas El polvo que se acumula bajo la pantalla de los teléfonos inteligentes puede afectar a su funcionalidad

Los problemas técnicos son la causa principal de que cambiemos de «smartphone». De hecho, aunque la vida útil de estos dispositivos se sitúa, de media, en unos dos años, el 50% de los españoles afirma que debido a dichos problemas cambiará su teléfono móvil en un plazo menor al año y medio, según una encuesta de Deloitte.

Desde Certideal, plataforma dedicada a la venta de dispositivos tecnológicos reacondicionados y de segunda mano, han detectado las cinco averías y reparaciones más comunes que han afectado a los móviles durante 2018 en España:

1. Batería. Es habitual que las baterías de nuestros dispositivos vayan rindiendo menos con el uso. Así, periódicamente los usuarios notan cómo éstas necesitan más tiempo para cargarse y, a la vez, se descargan antes. Desde Certideal recomiendan que «si queremos ampliar la vida de nuestra batería, apaguemos el móvil de vez en cuando para reiniciarlo y que evitemos dejar el móvil cargando cuando la batería está ya al 100%».

2. Pantalla. Las pantallas rotas son otros de los problemas que más sufren los dispositivos. Algo que se evitaría, utilizando una pantalla protectora. Otro elemento poco conocido que daña los teléfonos inteligentes es el polvo que se acumula tras la pantalla de nuestro dispositivo y que afecta a su funcionalidad, por lo que es recomendable limpiar la pantalla de manera habitual.

3. Botones laterales. Generalmente, éstos pueden dejar de funcionar por tres razones: un mal uso, porque se haya derramado algún líquido sobre nuestro teléfono o, puede deberse a un problema de software de nuestro «smartphone». La solución a este problema pasa por restaurar el sistema o reemplazar los botones. No obstante, también podemos utilizar otras opciones que nos permiten controlar el teléfono a través de la pantalla táctil como el «Assistive Touch» de los dispositivos iPhone.

4. Auricular interno. En muchas ocasiones el auricular interno deja de funcionar debido a la suciedad que acumula o a que le ha caído algún líquido. En estos casos lo mejor es limpiar nuestro dispositivo de manera habitual para eliminar residuos que interfieran con el auricular.

5. Cargador. Una de las primeras cosas que suelen fallar en un cargador es el conector de carga, que es la pieza que se inserta en el teléfono. El uso y el paso del tiempo hacen que esta pieza deje de conectar correctamente, lo que lleva a que los dispositivos no se carguen de la manera adecuada. Otros fallos habituales suelen darse en el cable o en el puerto USB, si nuestro cargador es de este tipo. Desde la compañía recomiendan «no doblar los cables cuando, por ejemplo, los guardamos en el bolso o maleta y no utilizar los cargadores cuando presentan fallos externos pues puede afectar al cargador interno».

Desde Certideal, añaden que «el 45% del total de las reparaciones y reemplazos que realizamos en los dispositivos son de batería, un 40% de pantalla y otro 5% de botones laterales. Mientras que, los otros dos tipos de piezas: cargador y auriculares, suponen el 10% de los arreglos».