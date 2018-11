Consejos para comprar móvil en Black Friday

Actualizado: 24/11/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, y es uno de los mejores momentos del año en el que invertir dinero en tecnología, ya que el precio es mucho más económico debido a las grandes ofertas.

No obstante, los descuentos del Black Friday no significa que no se haga una investigación previa sobre el dispositivo que se vaya a comprar, si no se quiere arrepentirse luego. Por ello, proponemos algunos consejos para comprar un móvil en Black Friday y que lo barato no salga caro.

Tamaño

Elegir el tamaño del móvil depende mucho del gusto de la persona y para qué se vaya a destinar el dispositivo: ocio o trabajo.

Los grandes modelos son perfectos para aquellos que tengan que utilizar el móvil por cuestiones laborales o que jueguen, habitualmente, a videojuegos. Los móviles más pequeños pesan menos y son más fáciles de agarrar, así como de guardar en el bolsillo.

Autonomía de la batería

El tiempo de duración de la batería del móvil es cada vez más importante a la hora de elegir uno. La potencia de la batería se mide en miliamperios (mhA) y cuanto mayor sea, mayor será la autonomía. Sin embargo, el tiempo que dure la carga depende del procesador del móvil, por lo que es importante estar seguros de sea uno de los más recientes; de la interfaz, del uso que se le vaya a dar, las aplicaciones, notificaciones, el brillo de la pantalla, etc.

Hay que tener en cuenta que las pantallas más grandes y los procesadores más potentes consumirán más batería.

Almacenamiento

El almacenamiento de un dispositivo móvil es otra parte fundamental a la hora de elegirlo, sobre todo si se utilizan muchas aplicaciones. El sistema operativo Android, por ejemplo, ya ocupa entre 8 y 13GB del almacenamiento, por lo que un móvil de 16GB solo tendrá disponible la mitad. Hay que asegurarse, de este modo, que tenga ranuras para poder insertar tarjeta microSD y, así, poder aumentar la capacidad.

La memoria RAM

Es una de las partes más importantes, ya que hará el móvil funcione sin problemas o que, poco a poco, vaya ralentizando.

La memoria RAM es donde se ejecuta todo los procesos de dispositivo, así como las aplicaciones, y a mayor memoria RAM, más rápido irá el teléfono. No obstante, el sistema del dispositivo también juega un papel importante para que funcione al 100%. lo ideal es que esté bien optimizado.

Foto, vídeo y sonido

Las marcas están desarrollando bastante la parte de fotografía y vídeos de los móviles porque es la más llamativa.

Hay que analizar los megapíxeles, la capacidad que tiene el dispositivo para sacar fotos y grabar vídeos a poca luz, el zoom, el HDR, el flash, así como otras características de la óptica, como la posibilidad de hacer fotografías panorámicas, vídeos a cámara lenta, etc.

Al sonido se le suele dar menos importancia, comercialmente hablando, pero un móvil con un buen sonido puede hacer la diferencia, aunque muchas marcas trabajan en este elemento.

Qué móviles tener en el punto de mira este Black Friday 2018

1. iPhone XS Max

2. Samsung Galaxy Note 9

3. Xiaomi Mi 8

4. Samsung Galaxy S9

5. Huawei P20 Pro

6. LG G7 ThinQ

7. Google Pixel 2 XL

8. Blackberry KEYone

9. Sony Xperia XZ2

10. ZTE One Plus 6