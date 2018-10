Nuevos Macs y iPads, las novedades que Apple presentará en octubre Los rumores apuntan que los de Cupertino presentará el día 30 dos nuevos modelos de iPad Pro, un nuevo MacBook y otras actualizaciones de los ordenadores Mac

Apple ya lo tiene todo listo para el próximo martes 30 de octubre. Los de Cupertino han organizado un nuevo evento (a las 10:00 horas de Nueva York, 15:00 en España) en el que descubrirán sus nuevos productos, entre los que se encontrarán los nuevos Mac y iPads.

Los medios invitados ya tienen sus invitaciones para el gran acto. Y aunque nada trasciende de lo que Tim Cook y compañía tienen planeado, medios como «9to5Mac» y «The Verge», apuntan que esta será la ocasión en la que Apple muestre por primera vez dos nuevos modelos de iPad Pro, un nuevo MacBook y otras actualizaciones de los ordenadores Mac.

Después de los nuevos iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y Apple Watch Series 4, presentados el pasado mes de septiembre, los de Cupertino quieren mover ficha cuanto antes porque les toca renovar su otra gama de productos.

Según los rumores, Apple presentará dos versiones del iPad Pro, en tamaños de 11 pulgadas y un nuevo diseño de 12.9 pulgadas. Ambos llevarán Face ID, no tendrán «notch» (para aprovechar la pantalla), ni Touch ID. «Incluso cambien el Smart Connector (puerto de carga) y posiblemente reemplacen el puerto Lightning por un puerto USB-C», indican desde «9to5Mac».

Hasta ahora, el tamaño de los iPad Pro era de 10,5 pulgadas y 12,9, mientras que el iPad normal tenía una pantalla de 9,7 pulgadas.

Nueva gama Mac

También se espera que el próximo 30 de octubre Apple presente nuevos Mac. Cabe recordar que ya en el mes de julio renovó la gama profesional de MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas pero, aún así, según los rumores, los de Cupertino podrían presentar una nueva gama que funcionarían ya con los nuevos procesadores Intel de octava generación así como un nuevo diseño que les haría más finos pero sin perder potencia. También se habla de un nuevo MacBook Air y Mac Mini.

El iMac también debería ser actualizado. De hecho, «9to5Mac» se hace eco de un rumor que asegura que el nuevo hardware incluirá «mejoras significativas en el rendimiento de la pantalla».

Por último, veremos qué sucede con los AirPods. El hecho de que ahora mismo no puedan comprarse a través de la página web de Apple porque no hay stock, y ya que no los presentaron en septiembre con los nuevos iPhones, los rumores en torno a una nueva partida cobran cada vez más fuerza.