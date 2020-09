Kindle Fire: así es la tableta de Amazon que cuesta menos de 100 euros A pesar de que se trata de un dispositivo algo limitado, se encuentra entre los más competentes dentro de su horquilla de precios

Amazon lanzó hace muchos años su propia tableta, el Tablet Fire que ya va por su novena generación. Un dispositivo que no apunta a la gama alta, todo lo contrario, ya que la serie Fire es una de las tablets más baratas que hay en el mercado. No vamos a encontrar una pantalla 2k o diseños muy depurados, sino más bien un tanto toscos y sus materiales sencillos. Además los Tablet Fire van equipados con Fire OS, es decir hay que olvidarse de Play Store y sus aplicaciones. Amazon cuenta con muchas aplicaciones en su tienda, pero no están todas.

El modelo que hemos probado es el Tablet Fire de 7 pulgadas, el más barato de la gama que cuesta sólo 69,99€. Obviamente, por esa cantidad no vamos a obtener una tableta fuera de serie, pero sí es el mejor dispositivo que podemos comprar dentro de su rango de precio. En el diseño predominan los marcos y el plástico, algo que queda un poco desfasado para el 2020. Grosor, peso y materiales, son los propios entre los dispositivos con los que compite. A pesar de esto, se trata de un dispositivo robusto y de aspecto sólido que puede resistir el uso más intensivo. Por su reducido tamaño, se puede llevar prácticamente en el bolsillo, y es perfecta para lo que fue concebida, consumir contenidos como libros y video con total comodidad.

La pantalla es de 1024x600, suficiente para reproducir contenido, pero muy alejada a lo que estamos acostumbrados en nuestros móviles y ordenadores. ¿Vamos a ser capaces de leer libros y ver películas? Perfectamente, y más porque Amazon ha preparado el software y la pantalla para la lectura de texto. El brillo y el color son suficientes para leer en espacios cerrados, pero insuficiente para consumir contenidos a plena luz del sol.

El rendimiento también es lo esperado para mover el contenido a la resolución de la pantalla con el Quad Core de 1.3 Ghz. Las aplicaciones se abren suficientemente rápido, sin que se pueda observar mucha ralentización a pesar del discreto procesador y tener sólo 1 GB de memoria RAM, algo escasa hoy en día. La capacidad de almacenamiento de 16 GB es adecuada para el precio, si necesitamos más memoria se puede expandir mediante el lector de tarjetas MicroSD.

La batería, según Amazon, debería ser aproximadamente de unas siete horas, y claro, depende del uso que le demos. Con el brillo al máximo y reproduciendo video continuamente, esa cifra obviamente baja, pero lo habitual es que se encuentre cercano al tiempo indicado por Amazon.

En cuanto al software, como mencionamos anteriormente, el sistema operativo de la Tablet Fire no es Android, sino Fire OS, lo que significa que no hay Play Store, ni las aplicaciones de Google como Gmail o Youtube. En cambio, Netflix, Prime Video y los libros funcionan a las mil maravillas. Encontraremos el software más básico, Facebook, Twitter o Instagram, pero la tienda de Amazon, obviamente, no tiene la misma cantidad de aplicaciones que la de Google. Algo que sí puede resultar un poco molesto, es la continua publicidad de la tienda de Amazon, nada más encender el Tablet Fire, pero da ahí deriva el precio tan bajo de la tableta.

No nos podemos olvidar de la cámara trasera de dos megapíxeles y la frontal VGA, nos sacarán de un apuro y sirven para videoconferencia, pero no son ninguna maravilla.

Tablet Fire 7 es perfecta para consumir contenidos de Netflix y Primevideo, además de libros y artículos, además de juegos y aplicaciones, pero por los 69€ que cuesta no vamos a encontrar mejor reproductor de contenido para viajes.