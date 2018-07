WhatsApp Si te llega un mensaje a WhatsApp de este número, alerta: es un nuevo timo Una nueva estafa circula por la aplicación afirmando a los usuarios que se han inscrito a servicios de pago

ABC Tecnología

@abc_tecnologia Madrid Actualizado: 18/07/2018 02:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que WhatsApp sea la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo hace que se convierta en un caldo de cultivo perfecto para los criminales. La nueva estafa que está circulando como la pólvora por los móviles tiene que ver con un mensaje enviado por un número desconocido que alerta al usuario de que se ha suscrito a dos páginas web para adultos durante un mes.

«Tu número de WhatsApp está registrado por un mes en dos páginas de adultos. Las páginas son www.espanaligamos.com y www.encuentrosesporadicos.com», reza el mensaje en cuestión, que viene acompañado de la foto de una mujer. «Te van a llegar mensajes de WhatsApp de hombres y mujeres», continúa el texto, en el que también se indica que si quieres darte de baja solo tienes que llamar al 803401810. En realidad se trata de un timo: la llamada cuesta 1,57 euros el minuto, que se repercutirá en tu factura a final de mes si caes en la trampa, ya que el prefijo 803 tiene una tarificación especial por el que las empresas que lo poseen cobran con cada llamada que realizan. De hecho, las páginas web que se indican ni siquiera existen.

«No pueden suscribirnos a ningún servicio si previamente no hemos dado nuestro consentimiento», explica Leandro Núñez, experto en privacidad y derecho digital para los micrófonos de COPE. «Para poderte cobrar tendrían que demostrar que te has dado de alta, y si no tienen ningún tipo de documento, bastaría con poner una reclamación», afirma Núñez para el caso de aquellos para los que lleguen tarde las advertencias y ya hayan sido engañados.

Cualquiera puede recibir este mensaje ya que, al parecer, los ciberdelincuentes están mandando mensajes introduciendo números de forma aleatoria, así que alerta si recibes este mensaje. Lo mejor, es ignorarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes, ya que ninguna empresa tiene derecho a tener información sobre ti, como tu número de teléfono, porque infringe el nuevo reglamento europeo de protección de datos.