Momo fue el viral que circuló por WhatsApp este verano y que acaparó gran parte de protagonismo entre los usuarios de la popular aplicación de mensajería. Pero, como suele ocurrir en estos casos, aquel terrorífico bulo (técnicamente conocido como «hoax») no iba a ser el último.

Olivia es el nuevo viral que circula por WhatsApp y que ha recogido el testigo de Momo. Como suele ocurrir en estos casos, detectar el origen de estas cadenas misteriosas de mensajes es misión imposible. Por esta razón, conviene estar atentos para no caer en la trampa.

Con el objetivo de engañar a los más jóvenes, Olivia opera de un modo diferente a como lo hacía Momo. Su «ataque» comienza con un simple mensaje en el que afirma ser «la amiga de un amigo». La víctima, evidentemente, no tiene a la supuesta joven entre sus contactos pero aún así se fía de ese argumento.

Una vez que el usuario agrega a su agenda a Olivia, prosigue la conversación y entonces manda un link en el que -dice- aparece su fotografía. La víctima inocente, que quiere poner cara a la joven, pincha en la url con el objetivo de conocerla. Detrás de esa página web no hay imagen alguna de Olivia. En realidad, dirige al usuario a una página web con imágenes pornográficas.

Es de vital importancia que los usuarios de WhatsApp sepan que existe este nuevo viral y más los menores, principales «víctimas» de Olivia. De hecho, la policía del condado de Cheshire (Inglaterra), avisó a principios del mes de septiembre de esta práctica:

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYoupic.twitter.com/g4uxAqSg8A