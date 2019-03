Atención porque llegan novedades a WhatsApp en Android. O mejor dicho, van a llegar. Ya sabéis que « Wabetainfo» está siempre al tanto de las mejoras en las que trabaja la popular aplicación de mensajería instantánea y la beta 2.19.73 deja algunas pistas de cuáles son esas novedades.

Una ellas es que WhatsApp va a incluir las banderas de las diferentes orientaciones sexuales. De momento, la de la heterosexualidad (azul, blanco y rosa) y la de la homosexualidad (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado):

WhatsApp también va a introducir en los emoticonos los símbolos masculino, femenino y tránsgenero:

Other hidden emojis in WhatsApp beta for Android!

Paste ♂and ♀in WhatsApp to see them! pic.twitter.com/GvQX7mKUsI