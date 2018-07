WhatsApp Desactiva las copias de seguridad de WhatsApp: un fallo podría consumir toda tu tarifa de datos Algunos usuarios han reportado que la aplicación de mensajería les ha llegado a consumir hasta 5 GB de datos en esta acción debido a que se duplican archivos de forma innecesaria

ABC Tecnología

@abc_tecnologia Madrid Actualizado: 13/07/2018 17:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Has notado que tu tarifa de datos se consume a la velocidad de la luz? ¿Que en un solo día te has quedado casi sin «megas» sin ser consciente de dónde los has consumido? Puede que sea culpa de WhatsApp, y no porque te tires horas hablando por la aplicación de mensajería instantánea o hayas mandado el medio centenar de fotos de las vacaciones. La razón es un grave fallo que nada tiene que ver con tu uso de la herramienta.

Algunos usuarios se han quejado a través de las redes sociales de que el culpable del consumo de datos de su tarifa lo tienen las copias de seguridad que, normalmente y de forma predefinida, se llevan a cabo a diario desde tu móvil. Tus conversaciones, fotos, vídeos y documentos quedan guardados en Google Drive o en iCloud para que puedan ser recuperados en caso de que cambies de móvil por el motivo que sea. Sin embargo, esta tarea, que debería consumir apenas una decena de megas, ha llegado a acaparar hasta 5 gigas en el caso de algunos usuarios, agotando por completo su tarifa en apenas unas horas.

Este fallo se produce durante la creación de la copia de seguridad: estos afectados han informado que, una vez están cargados una cantidad determinada de estos archivos, la descarga se para y se vuelve a reiniciar desde el principio de nuevo, creándose un círculo vicioso de datos que está en marcha hasta que nos damos cuenta y cortamos la descarga o consume toda nuestra tarifa de datos. Otros usuarios afirman que el problema está en que no se copian solo los archivos de las últimas 24 horas, sino todo el historial (con chats, fotos y vídeos) de la aplicación, lo que conlleva un gran gasto de megas.

WhatsApp aún no se ha manifestado al respecto, pero es de esperar que solucionarán el fallo en una nueva actualización. Mientras tanto, lo más recomendable es desactivar las copias de seguridad. Otra opción es marcar la casilla de solo se descarguen por Wifi, lo que no provoca el consumo de datos, pero sí el de batería. Para cambiar los parámetros, dentro de la aplicación dirígete a Ajustes>Chats>Copia de seguridad y ahí elige la opción «Solo Wifi».