Lo nuevo de Telegram para luchar contra WhatsApp: más seguridad y una herramienta para evitar la censura La aplicación de mensajería ha introducido a través de una actualización de Telegram X nuevas funciones en los chats que extienden la protección de conversaciones con contraseñas, además de añadir mejoras en sus GIFs, entre otras novedades

EP

Actualizado: 30/07/2018 12:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Telegram ha difundido una actualización de su aplicación alternativa Telegram X para dispositivos Android en la que, además de corregir errores, eleva los niveles de seguridad ofreciendo la posibilidad de proteger con códigos los 'chat secretos', como ha explicado la desarrolladora en una nota.

La protección de chats con códigos ya existía en la versión normal de Telegram, pero funcionaba como un candado para todos los chats, hecho que cambia en Telegram X al poder proteger cualquier chat específico dentro de la aplicación.

Además, en la nueva versión de la 'app' el código puede ser de diferentes tipos, como un PIN, una contraseña, un patrón, un gesto o la huella dactilar. Esta función bloquea el dispositivo durante cinco minutos cuando alguien introduce una contraseña errónea, y no puede modificarse a través de los ajustes del teléfono.

Del mismo modo, se han ampliado las formas de interactuar con los GIFs, puesto que ahora es posible reproducirlos, pausarlos, rebobinarlos o reiniciarlos, además de modificar la vista previa para que los GIFs se reproduzcan a velocidad normal, sin compresión ni pérdida de calidad, según la nota.

La aplicación también ha decidido agregar tres nuevas pestañas, GIF, mensajes de voz y mensajes de vídeo, en el apartado de archivos compartidos en un chat y en los mensajes guardados.

Contra la censura en países que no permiten Telegram

Con esta nueva actualización los desarrolladores han querido luchar contra la censura de aquellos países que no permitan Telegram, por ello han integrado el soporte con MTProxy. Esta herramienta utiliza distintos 'proxy' para evitar los mecanismos de censura aplicados por los países, y permite guardar las configuraciones.

Los chats de Telegram X también han recibido un gran número de modificaciones, puesto que ahora si el usuario no ha terminado de leer los mensajes de un chat, al abrirlo de nuevo se mantendrá la posición de lectura sin marcar aquellos no leídos, además de poder marcar los chats como leídos (desde fuera del chat) o no leídos.

Del mismo modo, cuando un usuario envía un archivo su formato será visible en el propio mensaje y se han eliminado elementos del menú de mensajes para reducir su tamaño, además de crear una nueva animación al mostrar la ubicación.

Eliminar el historial

En este sentido, se han introducido más mejoras en los chats, como la posibilidad de eliminar también el historial del otro usuario parte de un chat secreto; elegir entre borrar o no el historial del grupo del que un usuario decide marcharse; crear un enlace al seleccionar un texto; visualizar las opciones de estilo del texto al seleccionarlo; o ver todos los mensajes con determinado 'hashtag' al pulsar sobre uno.

De la misma manera se ha reducido el tamaño de la APK y de la aplicación instalada hasta en 5 megabytes, dependiendo del dispositivo, ocupando la APK más popular 13 megabytes. También se ha reducido el tiempo de lanzamiento de la 'app', además de corregir numerosos errores que tenían lugar en la plataforma.