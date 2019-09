Estas son las aplicaciones que necesitas para volver al trabajo con fuerza después del verano No es fácil decirle adiós a las vacaciones y volver a la rutina, sin embargo, estas «apps» le pueden ayudar a volver a la oficina con más ganas que nunca

El final de las vacaciones de verano supone un mal trago. Al menos, para la mayoría. Y es que, después de haber pasado cerca de un mes tostándose al sol, es posible que madrugar, ir a su oficina, responder a los correos y organizar su agenda, no sea, precisamente, lo que le pide el cuerpo. Pero, ya sabe, la hipoteca no se paga sola. Toca tomárselo con filosofía. Para que esta época le resulte un poco más llevadera, aquí recogemos algunas «apps» que pueden ayudarle a volver a la rutina y a hacerlo, además, con más ganas que nunca.

Para no perderte nada

Organizarse es clave en el mundo laboral, pero también a la hora de aprovechar su tiempo libre. Si está buscando una aplicación que le ayude a sacarle partido a su día. A llegar a todo. A hacerlo todo y, además, bien. Una de las mejores opciones es Google Calendar. La «app» de la tecnológica estadounidense no solo permite añadir eventos importantes de su día a día, como podría ser una reunión, sino que también resulta muy útil para el trabajo en equipo; ya que permite recordar a sus compañeros en dónde se encuentra y en qué está trabajando exactamente sin necesidad de tener que enviarles un mensaje.

Además, el servicio añade de forma automática a su calendario reservas de viajes, hoteles y restaurantes. También le permite fijarse objetivos que no tienen porque estar relacionados con lo laboral, como podría ser «acudir al gimanasio tres veces a la semana» o «leer un libro cada mes».

Para llegar a tiempo

A todo el mundo le cuesta hacerle caso al despertador y levantarse de la cama. Aun así, existen trucos para poder arañar unos minutos de sueño extra, como utilizar un navegador de calidad que le avise de los atascos y, a su vez, le ofrezca rutas alternativas en su camino hacia el trabajo o la reunión de turno. En este caso la mejor opción, aunque quizá esté ya un poco (o bastante) vista, es Google Maps. El navegador gratuito, disponible tanto en iOS como en Android, le informa sobre el tiempo que tarda exactamente recorrer un trayecto en concreto, ya sea en su propio vehículo, en taxi o en transporte público. También le informa sobre la situación del tráfico y la ubicación de radares.

Para mejorar tu inglés

No son pocos los trabajos que requieren que sus empleados sepan idiomas. Y, aunque es posible que usted se maneje con soltura en inglés, en francés o en alemán, siempre es posible mejorar. Para practicar sin necesidad de moverse de casa, puede descargar una de las numerosas aplicaciones que existen tanto en iOS como en Android. Una de las preferidas de los usuarios es Duolingo, que también es recomendable para los más pequeños.

La «app» permite al usuario escoger entre una amplia gama de idiomas que van desde el inglés hasta el esperanto, pasando por guaraní o el ruso entre otros muchos. También permite establecer unos horarios de uso, que pueden ser de los cinco minutos al día hasta llegar a los 20. a su vez, permite escoger el nivel desde el que se empieza. En definitiva, un servicio sumamente didáctico y entretenido.

Para no pelarte de frío

Septiembre es un mes difícil. Sigue siendo verano, pero las mañanas cada vez son más frías y los días se hacen más cortos. La llegada del otoño es inminente y, claro, cuando vamos al trabajo no siempre sabemos si echaremos en falta una chaqueta y un paraguas. Para no acabar helado y calado hasta los huesos en la parada del autobús cuando finalice su jornada, es importante contar con una aplicación metorológica en su «smartphone». Aunque la mayoría de dispositivos inteligentes cuentan con una de serie, existen otras opciones en iOS y Android que le ofrecerán un servicio superior, como Accuweather. Esta «app» ofrece un pronóstico del tiempo local. También informa al usuario mediante alertas cuando llueve, nieva o cae granizo.

Para liberar el estrés

Liberar el estrés que genera el trabajo no es fácil. Una de las mejores formas de conseguirlo es mediante el deporte. Pero, las cosas como son, no siempre es fácil sacar tiempo y, mucho menos, ganas. Si anda ajustado y no tiene muy claro como empezar a entrenar. Si se pierde con las tablas y esta harto de dar vueltas por el gimnasio con un papel en la mano y sin entender la mecánica, Seven es la aplicación que necesita.

Cada sesión de entrenamiento que le ofrece el servicio dura siete minutos, y para llevar a cabo los ejercicios no tendrá que tocar ni una mancuerna ni un disco. Únicamente tendrá que emplear su propio cuerpo. Desde la «app» que está muy bien valorada por los usuarios tanto en iOS como en Android, se asegura que comenzará a notar cambios en su fisionomía rápidamente. Además, según vaya avanzando irá desbloqueando premios, lo que supone una motivación extra muy positiva que puede ayudarle a crear hábito.

Para escapar

Como hemos dicho, cuando uno trabaja es muy importante que el tiempo libre sea de la mayor calidad posible. Y para ello, es imprescindible dejar las obligaciones en la oficina y no pensar en ellas, en la medida de lo posible, cuando esté librando o de fin de semana. Si le cuesta desconectar, un servicio de películas y series en «streaming», como Netflix, Prime Video o HBO, puede serle de ayuda. Ocurre lo mismo con plataformas de música como Spotify o YouTube, por ejemplo. A su vez, si es un lector empedernido, pero está cansado de ir cargando con el libro de turno a todas partes, Aldiko, disponible exclusivamente para Android, puede ayudarle a llevar su lectura a culaquier lugar dentro de su «smartphone» o su tableta.