Apple planta cara a Facebook y bloquea su «app» por no respetar la privacidad de sus usuarios

Apple ha anunciado este miércoles que ha bloqueado una licencia a Facebook con la que la red social opera una aplicación que paga 20 dólares a los usuarios a cambio de acceder a prácticamente toda su actividad en el móvil y obtener así información clave del mercado y de sus competidores.

En un comunicado, la compañía de la manzana mordida explicó que la aplicación «Facebook Research» rompe los términos del acuerdo firmado por la empresa que dirige Mark Zuckerberg al usar su licencia para compilar datos de los usuarios.

Dicho bloqueo ha sido confirmado por la popular red social. «Facebook confirma que todas sus aplicaciones internas de iOS solo para empleados (las aplicaciones que prueban todos los productos en desarrollo, así como las aplicaciones internas de recursos para empleados, para el transporte, etc.) están fuera de servicio. Dicen que están tratando de negociar con Apple en este momento», ha informado a través de Twitter la periodista de Bloomberg Sarah Frier.

Facebook confirms that ALL its employee-only internal iOS apps (the apps testing every product in the works, as well as internal employee resource apps, for transportation etc) are offline. They say they're trying to negotiate with Apple right now.