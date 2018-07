Así es el «rompeprecios» Xiaomi Mi A2: vuelve uno de los móviles más deseados La firma china presenta en Madrid la renovación de su éxito de ventas, un terminal de clara inspiración en el iPhone X que apuesta por una cámara mejorada pero a un precio más elevado que su predecesor

Sin ningún tipo de capa personalización, con «Android puro», una cámara mejorada y una idea contundente: más por menos. Esta es la visión de Xiaomi, una de las marcas que se disputan el título de la «Apple china», desde hace un lustro. Y la firma ha tenido clara su estrategia desde el principio. Fruto de ello ha sido el teléfono móvil inteligente Mi A1, lanzado el pasado año, y que se ha convertido en uno de los más vendidos en el mercado español. Siendo, además, el cuarto mayor vendedor de móviles en la actualidad.

Por eso no resulta extraño el enclave escogido en donde se ha presentado el nuevo modelo de la gama, Madrid, en donde ha vuelto a exhibir su filosofía «rompeprecios» y su gran potencial. El Xiaomi Mi A2 ha crecido en tamaño respecto a su predecesor, pasando de las 5.5. pulgadas a las 5.99 pulgadas actuales. Un movimiento que no ha visto comprometido su tamaño, dado que sigue siendo muy compacto. Como curiosidad, el dispositivo no se ha sumado a la moda del «notch» iniciada por el Essential Phone y popularizada por el iPhone X y que destaca por la existencia de una muesca o pestaña en la parte superior de la pantalla.

Wang Xiang, vicepresidente de Xiaomi, ha incidido en la idea de ser una “joven y vanguardista firma de tecnología” que ha apostado por la “innovación para todo el mundo” como su principal objetivo. El dirigente asiático ha incidido en el gran crecimiento experimentado por la marca que ha logrado alcanzar los 15.000 millones de dólares en solo siete años.

Su nueva apuesta abraza, de nuevo, una estrecha relación calidad-precio. Diseñado en metal y bordes redondeados, el terminal alcanza una resolución Full HD+ (2.160 x 1.080 píxeles) desde su pantalla tipo LCD cuyo resultado no está nada mal a priori a falta de una prueba más exhaustiva. Todo bajo un diseño casi sin bordes gracias a su relación de aspecto de 18:9 que permite encontrarse, con un móvil casi sin bordes y sin botones físicos. En este caso, el «cerebro» escogido es el chip Snapdragon 660, fabricado por Qualcomm. Una gama de que, sin ser lo mejor de lo mejor, puede lograr un desempeño óptimo, máxime a que permite varias configuraciones: de 4 y 6 GB de memoria RAM. Con ello, y sobre el papel, garantiza un buen rendimiento para la mayoría de las tareas diarias.

200 euros

Guarismos insuperables en estos momentos por un terminal de bajo coste que se ubica en torno a los doscientos euros. En cuanto a su capacidad interna, el Mi A2 ofrece tres versiones, de 21, 64 y 128 GB en un claro avance respecto a su predecesor, pero manteniendo la posibilidad de ampliar la memoria por medio de tarjetas microSD. Una decisión siempre controvertida dada la evolución de los servicios de almacenamiento en la nube pero que, todavía, sigue teniendo mucha demanda entre los consumidores.

Donde la marca asiática ha dado un paso adelante es en lo relativo a su apartado fotográfico. El Xiaomi Mi A2 apuesta por una doble lente (colocada de manera vertical) de 12 megapíxeles (la principal) y otra secundaria de 20 megapíxeles. Ambas con apertura focal F1.75. Con este concepto se puede hacer uso del aclamado efecto «bokeh» que permite jugar con la profundidad de campo y capturar imágenes en modo retrato. Su resultado se mejora mediante un sistema de procesamiento por software. Las cámaras están equipadas de un sistema de Inteligencia Artificial para mejorar el resultado final y dispone, además, de selección automática de lentes.

La marca, de hecho, promete que es capaz de recibir una mayor iluminación (la base de fotografía) que otros rivales para conseguir un resultado más óptimo. La aplicación de cámara incluye varias opciones para ajustar algunos parámetros de manera manual. Su cámara delantera, la utilizada normalmente para tomar «selfies» y realizar videollamadas, tiene 20 megapíxeles y soporta modo retrato. Incite un sistema de Inteligencia artificial diseñado para realizar el recorte de las siluetas de una manera mas detallada.

Otro de los detalles que también forman parte de su arquitectura es su batería, de 3.100 mAh, que soporta, por fin, un sistema de carga rápida. Sin chip NFC, el Xiaomi Mi A2 ha prescindido también de la clavija «minijack» para los auriculares, pero ofrecerá medidas de seguridad con un lector de huellas dactilares ubicado en la parte posterior. En cuanto a su sistema de carga, esta se realiza mediante un conector de tipo USB-C, convertido ya en el estándar ma industria de la telefonía móvil. Y todo a precio de derribo: desde 249 euros (279 euros la versión 4 GB y 64 GB de memoria; 349 euros para el tope de gama). Se comercializará en exclusiva por Orange. Xiaomi también ha presentado una versión más modesta, el Mi A2 Lite, de menores prestaciones, más pequeño (5.84 pulgadas) y, curiosamente, con la controvertida pestaña superior.