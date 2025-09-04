El 30% de los menores españoles consumen pornografía en internet

La Unión Europea quiere ponerle límites al consumo de pornografía por parte de menores. Se espera que, en el corto plazo, todos los países que la conforman comiencen a emplear soluciones efectivas de verificación de edad que eviten que los pequeños puedan entrar en esta clase de espacios. Y se espera que España será uno de los que arranquen antes las pruebas de este tipo de herramientas en fase piloto. De acuerdo con un reciente estudio elaborado por GfK DAM, medidor oficial de audiencias digitales en España, un 30% del total de menores de edad residentes en España consumen pornografía; o lo que es lo mismo: casi 1,3 millones de niños.

De acuerdo con el estudio, los menores están pasando una media de dos horas y cuarto mensuales viendo este tipo de contenido. Esto supone un 37% más de tiempo que el que invierten otros segmentos como los 'millennials', que ya se mueven entre los treinta y los cuarenta años. La diferencia de género es notable en los resultados; los varones destinan 2 horas y 42 minutos, mientras que las chicas dedican 1 hora y 28 minutos.

Los menores también pasan mucho tiempo en páginas de apuestas, espacios que también pasarán próximamente a estar vedados para ellos mediante sistemas de verificación de edad efectivos. En concreto, casi el 30% de la población menor de 18 años (cerca de 1,2 millones de usuarios) visitan estas plataformas, invirtiendo una media de 1 hora y 10 minutos por persona al mes. Este tiempo supera significativamente la media poblacional (50 minutos) y la de los 'millennials' (33 minutos). La disparidad de género es aún más drástica en este ámbito: ellas dedican solo 11 minutos mensuales, mientras que los chicos invierten 1 hora y 43 minutos.

Países como Reino Unido ya han puesto en marcha sistemas de verificación de edad para evitar que los menores puedan acceder a estos espacios. Sin embargo, muchos de ellos han conseguido esquivar las restricciones recurriendo al uso de aplicaciones VPN, que permiten engañar a las páginas para que se piensen que se está navegando desde un país diferente y saltarse las barreras.

