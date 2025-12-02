El jefe de IA de Apple deja su cargo en plena carrera con sus competidores

Apple anunció el lunes que el jefe de su equipo dedicado a la inteligencia artificial (IA) dejará su cargo, mientras el gigante estadounidense aún muestra retrasos en la integración de esta tecnología en sus productos.

John Giannandrea, vicepresidente de aprendizaje automático y estrategia de IA de Apple ... , permanecerá como asesor hasta su jubilación prevista para principios de 2026, indicó la empresa.

«Estamos agradecidos por el papel que John desempeñó en la construcción y el avance de nuestro trabajo en IA», dijo en una publicación Tim Cook, director ejecutivo de Apple. Noticia Relacionada Tus próximos AirPods podrían leerte la mente R. Alonso Investigadores de Apple han desarrollado una tecnología que, gracias a la IA, permitiría leer las señales cerebrales y medir la calidad del sueño En su reemplazo, Amar Subramanya se incorpora a la compañía como vicepresidente y dirigirá «áreas críticas», que incluyen los modelos fundacionales de IA y el aprendizaje automático. Apple está bajo presión en la carrera por la IA y busca demostrar que no está rezagada respecto a sus competidores Google, Microsoft, OpenAI y otros, que ofrecen modelos cada vez más avanzados. A principios de año, la empresa californiana retrasó hasta 2026 el lanzamiento de la versión mejorada de su asistente de voz Siri. Cook señaló que la IA es «central en la estrategia de Apple» y dijo que Subramanya aportará una «extraordinaria experiencia en IA» a su función. Subramanya fue recientemente vicepresidente corporativo de IA en Microsoft, y antes pasó 16 años en Google, donde fue jefe de ingeniería para el asistente digital Gemini.

