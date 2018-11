Tecnología «made in Spain» para anticiparse a las catástrofes naturales La Universidad Politécnica de Cataluña ha desarrollado una herramienta capaz de prever, a dos horas vista, inundaciones, incendios forestales o nevadas

Prevención y anticipación. Estas son las dos claves para poder hacer frente a los grandes incendios forestales que sucedieron en Grecia en 2018, o a las recientes inundaciones registradas en Sant Llorenç, Mallorca. Las emergencias relacionadas con los fenómenos meteorológicos y climáticos afectan a la sociedad en todos los ámbitos, incluido el económico. Y según los expertos, el cambio climático está provocando que estos fenómenos se estén volviendo cada vez más frecuentes o intensos. Ante este panorama, la tecnología se convierte en una gran aliada.

El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y protección civil de la Generalitat han desarrollado A4CAT (Anywhere for Catalonia), una herramienta que automatiza e integra todos los datos de los que dispone Protección Civil sobre inundaciones, nevadas, viento e incendios forestales para monitorizarlos e interpretarlos y poder realizar, así, un análisis de los elementos de riesgo que pueden producir estos fenómenos meteorológicos extremos y poder anticipar su evolución a dos horas vista.

De momento, A4CAT está en fase de pruebas en varias regiones europeas. De hecho, se utilizó el pasado 1 de octubre durante los aguaceros en las Tierras del Ebro, y permitió realizar avisos con fiabilidad «muy elevada» dos horas antes de comenzar las lluvias, según el consejero de Interior, Miquel Buch. «Lo que antes eran previsiones ahora son comunicaciones firmes», ha asegurado.

El principal valor de esta nueva tecnología es la capacidad que otorga a protección civil de anticiparse a los daños graves que ocasionan los fenómenos de riesgo meteorológico a través de los avisos automatizados y de emitir alertas para proteger a la población con las medidas de emergencias necesarias.

Respuesta proactiva

La herramienta está diseñada para ayudar a pronosticar la evolución inmediata de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y prever el impacto concreto en el territorio, permitiendo la actuación en consecuencia por parte del sistema de protección civil y emergencias para evitar daños económicos y, en última instancia, salvar vidas.

A4CAT cruza más de 300 algoritmos que provienen de diferentes fuentes de información para emitir alertas sobre puntos muy concretos del territorio. Este tipo de información se cruza con la situación en el territorio de elementos críticos, como escuelas, hospitales y zonas inundables, lo que permite una gestión y respuesta proactiva y no solo reactiva de los equipos de emergencias.

A4CAT pertenece al proyecto ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events), financiado con 12 millones de euros por el programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020, iniciado en 2016 y que finaliza en 2019.

La plataforma multiriesgo ANYWHERE, que incorpora un sistema de alerta temprana (Multi-Hazard Early Warning System), es fruto de los avances científicos y tecnológicos de los últimos diez años en metodologías avanzadas de predicción y modelos de impacto de fenómenos meteorológicos.