La tecnología que va evitar choques entre drones

Evitar colisiones entre drones que hacen misiones planificadas de emergencias, extinción de incendios o vigilancia es el reto que se plantea el primer protocolo creado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ante la proliferación de los vehículos aéreos no tripulados.

El protocolo se basa en la actualización continua de la ubicación del dron y en estimaciones de localizaciones futuras: eso permite detectar los riesgos de colisión de manera temprana y, en último término, reprogramar los vuelos para evitar el choque. En los últimos años, los drones se han popularizado en todo el mundo y son cada vez más utilizados para misiones concretas como la asistencia en emergencias, la extinción de incendios, la entrega de paquetes en áreas rurales o la supervisión y vigilancia de cultivos.

Ese escenario aumenta considerablemente el riesgo de colisión y hace imprescindible el desarrollo de protocolos, señalan fuentes de la UPV. El más novedoso se llama MBCAP y lleva el sello de la Universidad Politécnica de Valencia porque ha sido desarrollado por investigadores del Grupo de Redes de Computadores-DISCA, quienes han creado además un software que permite la simulación avanzada de vuelos planificados y simultáneos de hasta un total de 256 drones.

La principal novedad de la propuesta de los investigadores valencianos, según explica en declaraciones a Efe el investigador Carlos Tavares, radica en la posibilidad de hacer pruebas simuladas con total realismo utilizando el simulador y que, una vez validadas, pueden ser transferidas directamente a drones reales. «Esto es posible debido a que nuestro desarrollo hace totalmente compatible el código simulado con el código que utiliza un dron real, algo que es completamente novedoso a nivel internacional», apunta.

El sistema se basa en la actualización continua de la ubicación del dron y en estimaciones de localizaciones futuras, lo que permite detectar los riesgos de colisión de manera temprana y reprogramar los vuelos. El software forzaría a los drones a detenerse cuando están volando críticamente uno cerca del otro, estableciendo una prioridad para determinar qué vehículo pasará primero por el área crítica.

«Con este programa, los drones pueden comunicarse entre sí, de forma distribuida. Si detecta que las rutas coinciden en espacio y tiempo, se paran», explica Tavares. El investigador hace hincapié en que estos aviones no tripulados «lo que hacen es anunciar sus posiciones futuras; se escuchan entre ellos y llegan a un acuerdo, tomando decisiones inteligentes de forma colaborativa para que uno se espere y el otro siga».

«Es como un 'Ceda el paso', pero en vuelo y de forma distribuida», detalla. Tavares explica que «los drones comerciales no tienen integrado el sistema de comunicación que permite hablar directamente entre ellos para hacer este tipo de cosas y por eso ningún dron comercial incluye un protocolo». «Lo incluyen nuestros drones que gastamos en investigación porque los montamos con un sistema de comunicaciones adicional para poder diseñar este protocolo anticolisiones», añade.

El investigador asegura que los drones actuales ya tienen algún sistema de comunicación pero si en un futuro quieren utilizar este protocolo «tendrán que ampliar las comunicaciones para poder hablar directamente entre ellos»; eso es algo, a su juicio, «fácil» de modificar y «no es un requisito tan difícil de conseguir». «Simplemente no está pensado y como no está pensado de momento, (sus fabricantes) no lo incluyen», aclara.

En su trabajo, los investigadores de la UPV han incluido un nuevo modelo de comunicación más eficiente entre los drones y con pruebas reales, midieron la comunicación entre dos aeronaves a distancias de hasta tres kilómetros. Además, la simulación de los vuelos tiene en cuenta todos los parámetros, desde la física que regula su vuelo hasta los motores o velocidad del viento, lo cual permite validar la propuesta en diferentes condiciones. Este trabajo ha sido presentado en la trigésima segunda International Conference on Advanced Information Networking and Applications.