Así son las nuevas gafas del ejército de EE.UU. con visión nocturna y realidad aumentada

La Brigada Lancer del ejército de Estados Unidos ha mostrado un vídeo con perspectivas subjetivas de la vista que presenta un nuevo equipo de gafas de visión nocturna, con realidad aumentada, mayor resolución e imágenes termográficas que permiten reconocer los objetivos en entornos con poca visibilidad.

La Brigada Lancer ha compartido el vídeo en Twitter, donde aparece realizando unas maniobras desde la mirada subjetiva de sus nuevas gafas Enhanced Night Vision Goggle-Binocular (ENVG-B), como ejemplo de los «esfuerzos» del ejército estadounidense por «modernizar» su fuerza de combate, y con los que ofrece imágenes confundibles con las de un videojuego.

Según la web del Centro de Soporte de Adquisiciones del Ejército de Estados Unidos se trata de unas gafas diseñadas específicamente para soldados. Están desarrolladas por L3 Warrior Sensor Systems, y tienen la capacidad de «observar y maniobrar en todo tipo de condiciones atmosféricas» con visibilidad limitada y múltiples condiciones de iluminación. Además, las gafas incluyen aspectos de realidad aumentada para orientarse sin quitarse las gafas, asegura Popular Mechanics.

New Equipment!



Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars continue the @USArmy’s effort to #modernize our fighting force!



You have never seen night vision like this! #readynow#QuietProfessionalspic.twitter.com/3TCPtnno1r