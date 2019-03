Apple permitirá arreglar los iPhones estropeados con baterías no oficiales La firma norteamericana cambia de planes tras la presión de sus usuarios

ABC TECNOLOGIA @ABC_TECNOLOGIA MADRID Actualizado: 07/03/2019 11:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La respuesta de Apple, cuando uno suele acudir al servicio técnico de la compañía, es siempre la misma: «Si has modificado el dispositivo por tu cuenta y tiene componentes no oficiales no lo cubre la garantía». Algo que se ha repetido hasta ahora. El gigante de la tecnología permitirá a partir de ahora reparar los iPhones averiados con baterías no oficiales.

Esta medida, a la que ha tenido acceso el medio especializado «Macrumors», afectará a las políticas de la compañía, dado que en caso de ponerse en marcha desde su servicio Genius Bar -de atención al cliente al igual que en los talleres autorizados podrán solucionar el problema si está relacionado con la batería a pesar de que ésta se haya comprado a un tercero. Lo harán, por tanto, independientemente de las circunstancias.

De acuerdo con un documento interno, si se indica que la reparación no está relacionada con la batería, los servicios técnicos deben ignorar la batería de terceros y solucionar la avería. Aunque no está confirmado de manera oficial, esto podría incluir también reparaciones de la pantalla, la placa lógica u otros componentes cuya reparación se les aplicará la tarifa normal, aunque por el momento no se aplicaría a otros componentes como micrófonos o altavoces.

Pero en caso que la reparación esté relacionada con la batería en sí misma, los técnicos, ahora, se les permitirá reemplazar la batería de terceros por una oficial de Apple sin coste adicional, de igual manera que se si tratase de una batería original del terminal. Estas directrices actualizadas entran en vigor este jueves y, en teoría, deberían aplicarse en todo el mundo.