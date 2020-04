El CNI recomienda deshabilitar Siri, el asistente de voz de Apple Una guía elaborada por el servicio de inteligencia sobre los servicios de la empresa incluye un apartado sobre la seguridad de este software que la empresa estadounidense se vio obligado a suspender el pasado año la función por la cual personal externo revisaba conversaciones

La seguridad informática es uno de los pilares de las nuevas tecnologías. Un entorno de vital importancia por la ingente cantidad de datos sensibles y personales que circulan por internet y se guardan en los dispositivos electrónicos conectados. Algo que preocupa a los ciudadanos. El Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha recomendado inhabilitar Siri, asistente digital de los productos de Apple, para que no se active con la pantalla de bloqueo, así como los atajos de sus comandos de voz.

En una guía de 123 páginas ( PDF) sobre el uso de los servicios de la multinacional estadounidense, adelantada por «Voz Populi», se incluye una serie de consejos para proteger sus equipos. Entre ellos, se recomienda desactivar el uso de Siri en la pantalla de bloqueo, inhabilitar el programa para analizar el uso que se hace de las aplicaciones sensibles, así como evitar el uso de atajos que impliquen acciones sensibles.

El software de voz, que se incluyó por primera vez en los iPhone 4S lanzados en 2011, ha venido evolucionando en los últimos años e integrándose en diferentes productos de la mara como sus ordenadores, los iPad, el reloj inteligente, el altavoz inteligente HomePod e, incluso, sus auriculares inalámbricos AirPods. Permite controlar algunas funciones por medio de comandos de voz con solo invocar las palabras «Oye, Siri». Así, los usuarios pueden desde conocer el tiempo, reproducir música, escuchar los eventos del calendario, así como gestionar otros servicios.

Suspensión del programa el año pasado

Una serie de investigaciones llevadas a cabo el año pasado descubrió que los principales asistentes de voz como Assistant (Google), Alexa (Amazon) y Siri (Apple) accedían por medio de equipos de revisores humanos fragmentos de las conversaciones de los usuarios. Porciones de intimidad que en su mayoría suponía el 0,1% del material grabado de los usuarios. Una medida que, tras saltar el escándalo, obligó a las empresas desarrolladoras a suspender los programas de revisión. Entre ellas, Apple, que reconoció que se había llegado a escuchar conversaciones privadas sobre sexo o drogas. La firma de la manzana suspendió entonces el programa de escuchas de las conversaciones privadas.

En el informe, los investigadores del CNI aducen a que Apple ha reconocido en varias ocasiones que fragmentos de grabaciones recibidas en base al uso de Siri han sido «accedidos por personal externo sin que los usuarios afectados fueran conscientes de haber invocado la funcionalidad del asistente», aunque reconocen que «el alcance de la presente guía no contempla la realización de un análisis de seguridad detallado de Siri ni de sus protocolos de comunicaciones». «Pese a todo, yo no me fío. Y como no es un servicio que necesite para mi día a día, lo tengo deshabilitado en mi terminal», apunta a este diario Lorenzo Martínez, experto en seguridad informática de Securízame.