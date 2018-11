La pequeña programadora de 10 años a la que Google ya ha contratado cuando acabe la universidad Tras varias charlas a niños sobre programación en Silicon Valley, ha sido fichada por la directora de Cultura en Google, Stacy Sullivan

ABC TECNOLOGÍA

@abc_tecnologia MADRID Actualizado: 09/11/2018 03:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Me dijo que me estaba haciendo muy bien y que, una vez que acabe la universidad, puedo venir a trabajar para Google». Estas no son las palabras de un adulto ingeniero especializado en inteligencia artificial. Es la declaración de Samaira Mehta, una niña de solo 10 años que tras varias charlas a niños en Silicon Valley, ha sido fichada por la directora de Cultura en Google, Stacy Sullivan.

Esta pequeña prodigio experta en programación es todo un ejemplo a seguir. Su carrera meteórica comenzó cuando creó su propia compañía, CoderBunnyz, cuando solo tenía 8 años. Se trata de un juego pensado para enseñar a los más pequeños de la casa a programar. Y es que esta joven residente en Silicon Valley comenzó con solo 6 años a ello, tal y como cuenta en una entrevista en «Business Insider».

Tal fue el éxito, que Samaira empezó a ganar premios y ser reconocida como un ejemplo inspirador para más niñas, que también pueden dedicarse a áreas como la tecnología.

«Vendimos 1.000 juegos de CoderBunnyz, así que superamos los 35.000 dólares (sobre 30.000 euros) y solo ha estado en el mercado un año», aseguró la joven a «Business Insider», que reconoce que tras estas apabullantes cifras se esconde su padre, el «cerebro» de un ambicioso plan de marketing para que la empresa de su hija triunfase.

Y es que Samaira está convencida de que cualquier niño puede ser capaz de programar. De ahí su creación: todos pueden aprender a ello mientras se divierten. De hecho, CoderBunnyz se utiliza en 106 escuelas. Pero su ambición no se queda ahí: ha lanzado «Sí, 1.000 millones de niños pueden programar» (Yes, 1 Billion Kids Can Code), una iniciativa con la que cualquier persona puede donar su juego a más colegios.

Tal ha sido su éxito que la pequeña ejerce a día de hoy como oradora en diferentes talleres para niños, a los que explica cómo funciona su juego. También ha ofrecido charlas bajo el paraguas de Microsoft.

Ahora, acaba de lanzar otro juego infantil, CoderMindz , en el que la pequeña enseña a programar usando inteligencia artificial. Todo ello lo compagina mientras con su labor divulgativa en su canal de Youtube.

Tal está siendo su éxito que Google quiere contar con ella entre sus empleados. Eso sí, cuando se gradúe, aunque según ha confesado en la entrevista, ella quiere ser emprendedora