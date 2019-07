Google y Facebook saben si ves porno online aunque navegues en modo incógnito La información que se recoge permite a terceros inferir información sobre los usuarios en relación a sus intereses sexuales

Las herramientas de Google, Facebook y Oracle rastrean la actividad de los usuarios que acceden a webs pornográficas, lo que plantea riesgos para la privacidad en relación con los intereses sexuales que se desprenden de su navegación y la filtración de los datos a terceros.

Las páginas web pornográficas se encuentran entre las más visitas, según datos recogidos por el índice Alexa, y solo Pornhub -uno de los mayores portales- recibió 28.500 millones de visitas en 2017, mientras que YouPorn hizo uso de hasta seis veces más ancho de banda que el servicio de vídeo 'streaming' Hulu. La magnitud que adquiere la pornografía online ha llevado a investigadores de Microsoft y de las universidades Carnegie Mellon y Pensilvania (Estados Unidos) ha interesarse por las implicaciones que estos portales tienen para los usuarios y su privacidad.

Así, analizaron 22.484 páginas web de contenidos pornográficos, de las cuales el 93 por ciento filtraba datos de los usuarios a compañías terceras. «Mientras que hay mucha atención académica al uso de Internet y la privacidad en general, hay poca investigación sobre las implicaciones específicas de la privacidad de uso de porno online», señala el estudio.

La información que se recoge de esta actividad permite a terceros inferir información sobre los usuarios en relación a sus intereses sexuales, lo que puede representar «riesgos específicos a la seguridad personal y la autonomía en cualquier sociedad que regule el género y la sexualidad», advierten los investigadores.

Para analizar e identificar las empresas terceras que monitorizan la actividad, los investigadores usaron el programa webXray, y policyXray para identificar si las páginas web contienen políticas de privacidad -lo que en muchos casos no frena la monitorización ni la filtración de los datos-. El estudio destaca que policyXray «investiga no solo la identidad del dueño de un rastreador determinado, sino también su compañía matriz», lo que ha llevado a identificar a Alphabet, Facebook (con herramientas como el botón de Like que provee a sus clientes) u Oracle.

«Nuestros resultados indican que el rastreo es endémico en las páginas de pornografía». En la muestra usada, los investigadores llegaron a identificar 230 empresas y servicios de rastreo, pero la mayoría de los rastreadores enfocados a las páginas pornográficas se concentraban en unas pocas compañías: Google (74%), Oracle (24%) y Facebook (10%).

El estudio señala que la monitorización de la actividad en las páginas pornográficas ocurre incluso si se ha accedido a ellas con el modo Incógnito de los navegadores, como advierten en el texto del estudio, dado que solo evita que quede un registro en el historial de navegación.