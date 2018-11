Google Fotos añade el efecto bokeh en iPhone

Google Fotos ha decidido ampliar la edición del modo retrato, más conocida como efecto bokeh, a los usuarios de iPhone. Se trata de una opción con la que se podrán retocar los retratos o selfies que captures y desenfocar el fondo de la fotografía.

Gracias al software, la edición del modo retrato en Google Fotos abre para los usuarios de iPhone que no dispongan de esta característica en sus terminales, tal y como ha informado Google a través de su cuenta de Twitter:

New to iOS, adjust the background blur and change the focus of your portrait mode photo.



Just pull up a portrait photo in Google Photos, click the editing icon to get to the editing menu, then tap it one more time to edit depth and focus.