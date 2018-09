Cómo corregir la actualización de Windows 10 que ralentiza tu ordenador La versión «October 2018 Update» no detecta cuánto espacio libre queda en el equipo para poder instalarse

Windows regresa a la carga con problemas y dará más de un quebradero de cabeza a los usuarios. Y eso que es el sistema operativo con mayor cuota de mercado. Pero parece no importarle porque la última actualización de Windows 10, conocida como «October 2018 Update», llegará el próximo mes de octubre, como su propio nombre indica, y con un fallo importante.

Cuando un usuario actualiza el sistema operativo de su dispositivo, lo normal es que se le avise en caso de no disponer de espacio suficiente para instalar el nuevo software. Las nuevas versiones siempre conllevan mejoras y novedades y, por tanto, ocupan más espacio de almacenamiento. Ante este panorama, se informa al usuario de que no hay suficiente espacio y que debe liberar información de parte del disco duro para poder actualizar el sistema operativo.

El problema es que esta actualización de Windows no detecta cuánto espacio libre queda en el equipo para poder instalar la nueva versión. Tampoco informa al usuario de que es imposible cargar «October 2018 Update» porque no hay espacio. Simplemente, el ordenador se bloquea y el usuario no sabe las razones.

«En los sistemas Microsoft Windows 10 que tienen poco espacio de almacenamiento de información (como clientes ligeros o sistemas incrustados), al ejecutar Windows Update, la inicialización de actualización puede fallar», explica la compañía en su blog, porque «Windows Update no comprueba los requisitos de espacio en los sistemas antes de que inicie el proceso».

Por esta razón, la compañía aconseja que, antes de instalar la nueva versión, los usuarios eliminen «archivos innecesarios y temporales». Estas son las idea que ofrece la compañía:

Eliminar archivos temporales:

1. Inicio - Configuración - Sistema - almacenamiento de información.

2. En almacenamiento, haz clic en Este PC - archivos temporales.

Eliminar los archivos descargados:

1. Inicio - configuración - Sistema - almacenamiento de información.

2. En almacenamiento, haz clic en Este PC - archivos temporales.

3. En la descarga, haz clic en «Ver descargas».

Vaciar la Papelera de reciclaje:

1. Inicio - Configuración - sistema - almacenamiento de información.

2. En almacenamiento, haz clic en Este PC - archivos temporales.

3. En la Papelera de reciclaje, haz clic en Vaciar Papelera de reciclaje - Sí, estoy seguro.

Desinstalar aplicaciones que ya no usas:

1. Inicio - configuración - sistema - aplicaciones y características.

Así, puedes buscar una aplicación específica o podrás ordenarlas y ver cuáles están ocupando más espacio

2. Seleccione la aplicación que desea eliminar y, a continuación, haz clic en desinstalar.

Mover archivos a otra unidad:

Si tienes fotos, música u otros archivos que quieres conservar pero que no utilizas muy a menudo y ocupan espacio, guárdalos en discos duros externos, USB... Para ello:

1. Conecta el dispositivo extraíble al equipo.

2. En la barra de tareas, abre el Explorador de archivos.

3. Selecciona los archivos que deseas mover y, a continuación, haz clic en la ficha Inicio.

4. Haz clic en Mover a - Elegir ubicación.

5. En la lista de ubicación, selecciona el dispositivo extraíble y, a continuación, haz clic en mover.

Guardar nuevos archivos a otra unidad

1. Inicio - configuración - Sistema - Almacenamiento de información.

2. En Guardar ubicaciones, selecciona una unidad en el menú desplegable. Si la unidad que desea utilizar no aparece allí, asegúrate de que está conectado al PC.

Guardar archivos de OneDrive

OneDrive cuenta con una opción que se llama Archivos a petición de OneDrive con la que los usuarios pueden acceder a todos los archivos en OneDrive sin necesidad de descargarlos ni usar espacio de almacenamiento en el dispositivo.

1. Ve a la parte derecha de la barra de tareas y busque el icono de OneDrive. Si no lo ves, haga clic en la flecha de Mostrar iconos ocultos.

2. Haz clic en el icono de OneDrive y, a continuación, haga clic en configuración - Elegir carpetas.

3. Desactiva las casillas de verificación de las carpetas que no quieras guardar en tu PC y, a continuación, haz clic en Aceptar.