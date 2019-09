Lo que debes de saber de Android 10: las mejores funciones y cuándo llegará a tu móvil

Más rápido, con más opciones para gestionar la privacidad y con aspectos muy centrados en la navegación y la accesibilidad. Así es la nueva versión del sistema operativo móvil de Google, Android 10, el de mayor penetración del mundo. Está disponible desde ahora para los primeros móviles, aunque en esta primera fase debutará, como viene siendo habitual, en los terminales del gigante de internet, la serie Pixel. El resto irán poco a poco adaptándose en los próximos meses. Así que paciencia.

En un comunicado, Google ha desvelado algunas de las características más destacadas de esta actualización. Las principales se han podido probar en las últimas semanas en las retiradas versiones de pruebas. Algunas interesantes funciones pueden resultar muy útiles incluso si se emplean bien ayudarán sin duda a los usuarios. Una de las que se han introducido son los subtítulos en vídeos de manera automática y las llamadas respuestas rápidas.

Vamos al grano: se ha añadido una tecnología bautizada como «on-device machine learning», de aprendizaje automático en el propio dispositivo, que ha permitido desarrollar «Live Caption», una herramienta que introduce subtítulos en los vídeos y archivos de audio que no los tienen, de forma automática y en tiempo real. En realidad, forma parte de un paquete de herramientas que permiten a personas sordas o con discapacidad auditiva leer en pantalla lo que otra persona le comunica cuando le habla, en tiempo real, con Live Transcribe, así como leer subtítulos automáticos en los vídeos con la opción Live Caption.

De esta manera, un usuario que esté viendo un vídeo guardado en el teléfono, que esté reproduciendo uno en YouTube o que esté escuchando un programa de radio, por ejemplo, podrá activarlo y leer en la pantalla la transcripción de lo que se esté diciendo. Gracias a esto también se ha desarrollado «Smart Reply», que se ha integrado en el sistema de notificaciones, desde donde sugiere respuestas. Ahora es capaz de predecir la siguiente acción.

Otra de las novedades más interesantes de Android 10 es el control por gestos que permite realizar acciones como cambiar de una aplicación a otra con solo arrastrar el dedo por la pantalla en varias secuencias que hay que aprender pero que, sin embargo, están heredadas de otras propuestas móviles ya existentes en el mercado. Ahora se unifican para hacerlas más intuitivas. Por ejemplo, navegaremos por las distintas aplicaciones si movemos el dedo de izquierda a derecha, o viceversa. Se regresa a la anterior en caso de arrastrarlo desde el lateral izquierdo al centro de la pantalla. Como sucede en iOS desde iPhone X, se puede regresar a la página principal si se mueve la aplicación hacia desde la parte inferior al centro de la pantalla.

Con Android 10, Google quiere darle mayor control de la privacidad a los usuarios. ¿Cómo? A través de una función que está en un nuevo control de Localización. Permite gestionar los datos sobre la ubicación que el usuario comparte con las aplicaciones. También ha introducido una nueva posibilidad: compartir datos solamente mientras el usuario esté usando la «app». De cara a buscar la transparencia, el sistema envía notificaciones de los servicios que acceden a la localización en segundo plano.

En esta versión de Android se han añadido nuevos botones pensados para el bienestar del usuario, una tendencia en firme que han abrazado las principales empresas desarrolladoras. Se potencian las herramientas para mejorar gestión de uso de móvil. El «Modo Focus» permite seleccionar la aplicaciones que más distraen al usuario y silenciarlas.

Los padres van a poder tener más control sobre el uso que sus hijos hacen de los «smartphones» mediante la función «Family Link» del nuevo Android 10, que enlaza los dispositivos con la aplicación de Bienestar. Y se introduce la posibilidad de conceder tiempo extra a los niños para que usen las aplicaciones y de establecer tiempos límites específicos.

Android 10 también ha introducido un nuevo modo oscuro, que adapta a la apariencia de las aplicaciones de Google como Calendario o Photos. Y, de paso, rascar unas horas de batería.

¿Cuándo va a llegar a mi móvil?

La nueva versión del sistema operativo de Android ya está disponible para su descarga en los móviles Pixel en todas sus versiones, desde el primer modelo hasta el Pixel 3 XL pasando por el Pixel 3a XL o, incluso, modelos anteriores como el Pixel 2. La actualización se puede realizar desde el menú «Configuración» entrando en «Sistema».

Pero también irá llegando tras esta fase a otros modelos de numerosas marcas, aunque para ello habrá que esperar algunas semanas. En principio, y si nada cambia, los terminales de Huawei como los P30 en todas sus versiones, el P20 del año pasado al igual que los modelos de la familia Mate (Mate 20, Mate 20 Pro), así como la gama Honor (Honor 10, Honor 8x). En las próximas semanas estará disponible en su versión de pruebas.

Para el último trimestre del año llegará de manera oficial para los móviles Nokia 7.1, Nokia 8.1 y Nokia 9 PureView, mientras que otros modelos como Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 2.2, Nokia 4.2 o Nokia 8 tendrán que esperar al primer trimestre del próximo año. Xiaomi también estará preparado para su instalación en el último trimestre en los Mi 8, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi 9, Mi 9 SE, Mi A3, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro. De otros móviles todavía no hay fecha oficial, pero llegará también a Samsung (Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e), LG G8, Asus ZenFone 6 y Oppo Reno.