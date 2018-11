Disquetes de Windows 95 aparecen en la Estación Espacial Internacional tras 18 años en el espacio

Se han descubierto unos disquetes en la Estación Espacial Internacional con software de Windows 95 y apoyo para astronautas de la Expedición 1 olvidados en una taquilla, los cuales han permanecido en el espacio durante dieciocho años.

El astronauta alemán de la Agencia Estatal Europea, Alexander Gerst, quien ahora mismo reside en el interior de la Estación Espacial Internacional, ha publicado una fotografía de los disquetes encontrados a través de su cuenta de Twitter.

Entre los disquetes descubiertos dentro de la taquilla destacan la versión 4.0 de las aplicaciones Norton Utilities para el sistema operativo Windows 95/98, utilizadas para el mantenimiento y configuración de los sistemas, junto con otros disquetes con logos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA en sus siglas en inglés).

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20thpic.twitter.com/XOc3FS8tMm