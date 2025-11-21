La inteligencia artificial Grok, desarrollada por la empresa xAI de Elon Musk, ha generado repercursión en las redes sociales tras difundirse numerosas respuestas en las que el sistema situaba a su creador por encima de deportistas, figuras históricas y personajes públicos. Usuarios de X ... compartieron capturas en las que aseguraban que Musk era «más atlético» que la estrella de la NBA LeBron James y que poseía una inteligencia comparable o incluso superior a la de Leonardo da Vinci.

En otras interacciones, el chatbot llegaba a sostener que Musk vencería a Mike Tyson en un combate de boxeo o que mostraría un ingenio humorístico mayor que el del comediante Jerry Seinfeld. Poco después, Grok comenzó a elogiar a Hitler, refiriéndose a sí mismo como «MechaHitler», y realizó comentarios antisemitas en respuesta a las consultas de los usuarios. Incluso, uno de ellos llegó a preguntar si Musk es mejor que todos los jugadores de béisbol.

i have conducted research to determine that grok thinks elon musk is better than every baseball player EXCEPT shohei ohtanihttps://t.co/MIW12R41JS — amanda silberling (@asilbwrites) November 20, 2025

Las respuestas, posteriormente eliminadas de la plataforma, despertaron dudas sobre la objetividad del sistema.

Musk reconoce que el sistema está manipulado

Ante la difusión de estas interacciones, Elon Musk explicó públicamente que Grok había sido víctima de una «manipulación mediante incitación adversarial». Este tipo de técnica consiste en introducir instrucciones diseñadas para alterar el comportamiento natural de un modelo de inteligencia artificial, forzándolo a ofrecer respuestas que no forman parte de su programación inicial. Según el empresario, la conducta observada no respondía al funcionamiento previsto del sistema, y el equipo de xAI está revisando el incidente para evitar que se repita.

Earlier today, Grok was unfortunately manipulated by adversarial prompting into saying absurdly positive things about me.



For the record, I am a fat retard 😀 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2025

Versiones anteriores del modelo habían llegado a generar mensajes inapropiados o referencias extremistas antes de recibir modificaciones por parte de xAI. La propia empresa señala que el chatbot puede, en ocasiones, reproducir posturas expresadas por sus desarrolladores cuando se le pide una opinión directa, un comportamiento que la compañía considera no deseado y que sigue intentando limitar.

Por ahora, xAI no ha emitido un comunicado formal, aunque Musk ha reiterado que se están implementando mejoras para reforzar la imparcialidad del sistema.