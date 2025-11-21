Suscribete a
Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias

La IA de Elon Musk afirma que es más atlético que LeBron James y más inteligente que Leonardo da Vinci

El empresario admite que el sistema Grok, fue manipulado

La nueva IA de Elon Musk es anarquista, alcohólica y quiere acostarse siempre contigo

Elon Musk
Elon Musk afp
Sergio D. Arcediano

Sergio D. Arcediano

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por la empresa xAI de Elon Musk, ha generado repercursión en las redes sociales tras difundirse numerosas respuestas en las que el sistema situaba a su creador por encima de deportistas, figuras históricas y personajes públicos. Usuarios de X ... compartieron capturas en las que aseguraban que Musk era «más atlético» que la estrella de la NBA LeBron James y que poseía una inteligencia comparable o incluso superior a la de Leonardo da Vinci.

