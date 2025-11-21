El 'factor humano', clave en la transformación tecnológica

CIONET, la comunidad global de líderes digitales, y Vocento han celebrado el 20 de noviembre, en su quinta edición, los Premios Cionet Vocento 2025, los galardones que reconocen a los mejores proyectos de transformación tecnológica puestos en marcha en España a lo largo de ... 2024.

El evento, celebrado en la sede de Vocento en Madrid (con el patrocinio de MOEVE, Kyndryl y Software One), reconoció el desempeño de las compañías y personas durante el año, con un excepcional jurado compuesto por reputados profesionales de la comunidad tecnológica (28 personas). Un cita anual convertida en toda una referencia en el sector, como reconocimiento al impacto diferencial de las acciones emprendidas en plena era de la transformación digital y la sostenibilidad, desde las propias de la Inteligencia Artificial o el Big Data a la ciberseguridad, las operaciones en 'cloud', etc.

Cuestión de tecnología, y de personas, como destacó, en el caso de Vocento, su Director General de Tecnología y Transformación, José Manuel Gascón: «Trabajamos, día a día, en un ecosistema tecnológico que conecta a miles de personas, con la innovación como motor, como identidad del Grupo, con el objetivo de crear un futuro más digital, más sostenible, más humano».

Presente del futuro

Juan Carlos Fouz, Managing Partner de CIONET Iberoamericana, destacó, por su parte, cómo el sector (con una destacada representación en la tarde-noche del jueves 20) «afronta el futuro, con la aspiración de arriesgar antes que de esperar, con un liderazgo de personas y equipos que se preguntan el por qué y el para qué».

Fouz destacó, además, cómo, en un contexto de incertidumbre socioeconómica, la comunidad tecnológica asume la responsabilidad de formar parte del siglo XXI «con una actividad en la que la diferencia no la marca el algoritmo, sino las personas».

La organización destacó el esfuerzo, los resultados, de las decenas de proyectos presentados «para anticipar riesgos, para crear oportunidades, para dejar un mundo mejor que el que nos encontramos», representado en los tres finalistas de cada categoría. Así lo manifestaron los encargados de presentar cada bloque de galardones: Enrique Cortés, Vicepresidente de Prácticas & Consult de Kyndryl Spain & Portugal; David Liras, Chief Digital & Information Officer de Moeve; Jesús García Jiménez, Director General de CIONET España y Mario Molina, Regional Director Iberia de SoftwareOne.

Tanto en sus intervenciones, como en los discursos de los premiados, los participantes coincidieron en señalar vectores de desarrollo como, la importancia del equipo, de la proactividad a la hora de abordar proyectos o del enfoque multidisciplinar, en un escenario, un año más, de reconocimiento y agradecimiento (como destacaron desde CIONET) «a quienes creen en el poder de la innovación».

Galería. La gala de entrega de Premios Vocento-CIONET 2024

Ganadores de los premios CIONET Vocento 2025

Proyectos verticales

Cloud, Infrastructure & Operations: BBVA

Cybersecurity, Risk Management & Business Continuity: Centro Seguridad Ayuntamiento de Madrid

Data & Analytics : Servicio Murciano de Salud

Automation & Operational Efficiency: Ecoembes

Operational Technlogy (OT): Robotics, IoT, IIoT & ICS: Valoriza

Customer Experience & Digital Channels Alstom

Artificial Intelligence: BBVA

Proyectos transversales

People, Model Organization & Future of Work: Ferrovial

Public Administration, Citizen Service & Smart Cities: Hospital Gral. Univeritario Gregorio Marañón

Green Digital & IT: Iberdrola Energía Sostenible

Business Integration : Hospital Gral. Univeritario Gregorio Marañón

Business Growth: BBVA

Digital Transformation: Moeve

Best Company: BBVA

Industria Tecnológica

Premio Roger Camrass: Roberto Konigs (Prosci)

Premio BDO of the Yea: Gloria Aloma (Fujitsu)

Partner de referencia: NTT Data

Líderes Digitales

Technology Officer, Architecture & Engineering of the Year: Sonia Segade (Renfe)

CISO of the Year: Olga Forné (Abertis)

CDO (Digital) of the Year: Marta Serrano (Acciona Energía)

CDAO (Data & Analytics) of the Year: Ubaldo González (Mapfre España)

Transformation & Innovation of the Year: Judith Gil (Mutua Madrileña)

Speaker of the Year: Víctor Gómez Miranda (BBVA)

Mejor Trayectoria Profesional: Socorro FErnández (Consejera independiente)

CIO of the Year: Carmen López (BBVA)