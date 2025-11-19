Europa propone cambios en la ley para competir en inteligencia artificial con EE.UU. y China

Después de haber creado las leyes para el control de los gigantes tecnológicos más ambiciosas de todo occidente, la Unión Europea quiere que sus empresas sean más competitivas; sobre todo en materia de inteligencia artificial. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles varios cambios ... legislativos con los que espera que las compañías «dediquen menos tiempo a tareas administrativas y de cumplimiento normativo y más tiempo a innovar y expandirse». En caso de que el plan salga adelante, algo que todavía no está claro, los cambios afectarán de lleno a la Ley de IA y al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

«En la UE contamos con todos los ingredientes para el éxito: talento, infraestructura y un amplio mercado único interno. Sin embargo, nuestras empresas, especialmente las emergentes y las pequeñas, a menudo se ven frenadas por una burocracia excesiva», ha señalado en un comunicado la comisaria de Soberanía Tecnológica de la UE, Henna Virkkunen.

Para lograr este fin, dejar algo de lado el papel de regulador tecnológico y recortar distancias en innovación e IA con EE.UU. y China, la Comisión propone realizar cambios en el RGPD para facilitar el que las empresas de inteligencia artificial puedan entrenar a sus herramientas con los datos personales de los usuarios. Algo que beneficiará, de seguro, a tecnológicas europeas como Mistral; pero también a gigantes estadounidenses como OpenAI, Google o Meta.

Además, se pone sobre la mesa la posibilidad de aplazar hasta 16 meses; es decir, hasta 2027, la aplicación de las normas de la UE para sistemas de IA de alto riesgo, que son aquellos que están vinculados, por ejemplo, a la identificación biométrica, la explotación de infraestructuras críticas, la educación o la salud. Los chatbots como ChatGPT o Gemini también ganarían tiempo para comenzar a cumplir con los requisitos de transparencia a los que obliga la Ley de IA.

La Comisión también plantea redefinir qué se considera datos personales, aclarando que los datos seudonimizados (aquellos en los que se ocultan o alteran los datos personales para evitar la identificación directa de una persona) no siempre estarán sujetos a las protecciones del RGPD. En otras palabras, si una entidad no tiene los medios para identificar a una persona a partir de esos datos, no se considerarían personales para esa entidad. Sin embargo, si se se comparten con otra entidad que sí puede identificarlos, entonces esos datos serían considerados personales para esa entidad.

Bruselas propone, además, la modernización de las normas sobre cookies, con el fin de reducir el número de veces que aparecen los banners de esta clase cuando se visitan páginas web y permitiendo a los usuarios indicar su consentimiento con un solo clic.

Como hemos explicado, no está claro que las propuestas de la Comisión salgan adelante y se conviertan en ley. Antes, los estados miembro y el Parlamento europeo tienen que dar luz verde; y esa no llegaría, si llega, hasta dentro de varios meses.