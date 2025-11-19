Suscribete a
Europa propone cambios en la ley para competir en inteligencia artificial con EE.UU. y China

La Comisión busca impulsar la innovación en inteligencia artificial aligerando las cargas burocráticas que enfrentan las empresas tecnológicas

Rodrigo Alonso

Después de haber creado las leyes para el control de los gigantes tecnológicos más ambiciosas de todo occidente, la Unión Europea quiere que sus empresas sean más competitivas; sobre todo en materia de inteligencia artificial. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles varios cambios ... legislativos con los que espera que las compañías «dediquen menos tiempo a tareas administrativas y de cumplimiento normativo y más tiempo a innovar y expandirse». En caso de que el plan salga adelante, algo que todavía no está claro, los cambios afectarán de lleno a la Ley de IA y al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

