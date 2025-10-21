Elon Musk encuentra otra forma de hacer negocio con X: ha comenzado a vender los nombres de usuarios antiguos

X sigue buscando nuevas fuentes de ingresos. Después de la llegada de las suscripciones, la red social propiedad de xAI, que forma parte del emporio tecnológico de Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de X Handle Marketplace una «solución pionera en la ... industria» pensada para que los suscriptores de la red social puedan comprar nombres de usuarios antiguos.

«Con miles de millones de usuarios en X, es posible que tu nombre de usuario deseado ya hubiera sido reclamado cuando te uniste», apunta la 'app'. «X Handle Marketplace es nuestra plataforma, la primera de su tipo, para redistribuir identificadores que ya no se encuentran en uso activo, pero que aún están asociados a cuentas antiguas», remata.

Según ha explicado la empresa, algunos de los nombres de usuario que la pondrá a la venta serán accesibles de forma gratuita. Estos a menudo incluyen nombres completos, frases de varias palabras o combinaciones alfanuméricas. Entre los ejemplos que comparte X, figuran usuarios como @GabrielJones, @PizzaEater y @ParadoxAI.

The X Handle Marketplace is our industry-first solution to redistribute handles that are no longer in use.



Eligible Premium subscribers will be able to search and make requests, with both complimentary and paid options available. — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Sin embargo, otros especialmente raros, podrían tener precios que partirían de los 2.500 dólares hasta alcanzar las siete cifras; es decir, el millón. Aquí se encontrarán «nombres cortos, genéricos o culturalmente significativos». Ejemplos: @Pizza, @Tom o @One.

X avisa que algunos de los nombres de usuario solo serán accesibles para sus suscriptores a través de invitación. Otros podrán ser solicitados por cualquiera, siempre y cuando, claro está paguen la mensualidad Premium+ (36,8 euros al mes) o Premium Business (pensado para empresas y que parte de los 191,5 euros mensuales).

En el momento en el que la red social apruebe la transferencia del nombre, este pasará a ser el que el usuario utilizará en la red social. El anterior quedará reservado y no estará al alcance de ningún internauta. «Tus seguidores, publicaciones y configuraciones de cuenta permanecerán sin cambios», prometen, además, desde X. Eso sí, si se cancela o reduce la suscripción después de recibir un nuevo nombre de usuario, la 'app' restaurará el que tenía la cuenta anteriormente.