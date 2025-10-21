Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Elon Musk encuentra otra forma de hacer negocio con X: ha comenzado a vender los nombres de usuarios antiguos

Solo estarán a disposición de los que paguen una suscripción en la red social

La caída de Amazon demuestra que internet está en manos de tres empresas estadounidenses

Elon Musk encuentra otra forma de hacer negocio con X: ha comenzado a vender los nombres de usuarios antiguos
reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

X sigue buscando nuevas fuentes de ingresos. Después de la llegada de las suscripciones, la red social propiedad de xAI, que forma parte del emporio tecnológico de Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de X Handle Marketplace una «solución pionera en la ... industria» pensada para que los suscriptores de la red social puedan comprar nombres de usuarios antiguos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app